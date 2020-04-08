1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekici, "Uçuş ve hava yolu yolcu sayılarına doğrudan bağımlı olan kısa dönem/günlük araç kiralama iş hacminde birkaç haftalık bu sürede yüzde 50'den fazla daralma meydana geldi." dedi.
 08 Nisan 2020 21:26
Yazdır
Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için seyahatlerin kısıtlanması yönünde devletin kritik karar aldığını belirterek, "Buna bağlı olarak uçuşlarda ve hava yolu yolcu sayılarında ciddi azalmalar oldu. Bu zorunlu durum, uçuş ve hava yolu yolcu sayılarına doğrudan bağımlı olan kısa dönem/günlük araç kiralama iş hacminde birkaç haftalık bu sürede yüzde 50'den fazla daralma meydana getirdi." dedi.

Ekici, AA muhabirinin Kovid-19 salgınının sektöre etkilerine ve bundan sonraki beklentilere ilişkin sorularını yanıtladı.

Araç kiralama sektörünün 2 farklı iş kolundan oluştuğunu dile getiren Ekici, bunlardan ilkinin özellikle şirketlerin ve bireylerin uzun süreli araç ihtiyaçlarını karşılayan operasyonel araç kiralama, diğerinin ise özellikle tatil dönemlerinde ya da iş seyahatlerinde bireylerin ya da şirketlerin daha kısa süreli araç ihtiyaçlarını karşılayan kısa dönem/günlük araç kiralama iş kolu olduğunu söyledi.

Operasyonel araç kiralama ve kısa dönem/günlük araç kiralama sektörünün toplam araç parkının geçen yıl yaklaşık 309 bin adet civarında, aktif büyüklüğünün ise 31 milyar lira seviyesinde olduğunu aktaran Ekici, "İstihdam kapasitesi ve ödediği vergiler sayesinde araç kiralama sektörünün ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlamakta olduğunu belirtmek isterim. Sektörümüz son 5 yılda Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 21'i olan yaklaşık toplam 638 bin adet otomobil satın alarak otomotiv sektörünün en büyük müşterisi konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"2019 operasyonel araç kiralama sektörü açısından da kolay yıl olmadı"

Ekici, sektörün geçen yılki performansına ve bu yılki beklentilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılının birçok sektör için olduğu gibi operasyonel araç kiralama sektörü açısından da kolay bir sene olmadığına dikkati çeken Ekici, "Yıl sonu verilerini içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu henüz yayınlanmadı ancak sektörümüzün 2019 yılını yaklaşık yüzde 15'lik bir daralma ile 275 bin adet seviyesinde bir araç parkı büyüklüğü ile kapatmış olduğunu düşünüyorum. Kısa dönem/günlük araç kiralama sektöründe Türkiye genelinde hizmet ağı olan firmaların 2019 yılını yaklaşık yüzde 10 civarında bir daralma ile yıllık ortalamada 34 bin adetlik araç parkı ile kapattığı söylenebilir." dedi.

Kredi faiz oranlarındaki düşüşün ve ekonomideki toparlanmanın da etkisiyle gerek operasyonel araç kiralama gerekse kısa dönem/günlük araç kiralama sektörünün 2020 yılına oldukça olumlu başladığını aktaran Ekci, "Ancak, Çin'de başlayan ve kısa zaman içinde neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan yeni koronavirüs salgını hem bireyleri hem de işletmeleri zorlu bir sürece soktu. Bu süreçte birçok sektör, salgının sonuçları ile mücadele etmek durumunda kalıyor. Bu durumdan sektörümüz de elbette olumsuz etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kira bedelleri ve diğer ödemelerde geçici süreli yüzde 100 indirim bekliyoruz"

Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için seyahatlerin kısıtlanması yönünde devletin haklı olarak kritik bir karar aldığını dile getiren İnan, şöyle devam etti:

"Buna bağlı olarak uçuşlarda ve hava yolu yolcu sayılarında ciddi azalmalar oldu. Bu zorunlu durum, uçuş ve hava yolu yolcu sayılarına doğrudan bağımlı olan kısa dönem/günlük araç kiralama iş hacminde birkaç haftalık bu sürede yüzde 50'den fazla daralma meydana getirdi. Salgının devam etmesi durumunda bu daralma daha da artacaktır. Hal böyleyken, araç kiralama şirketlerinin hava limanlarındaki ofisleri için ödedikleri kira bedelleri ile işlerini sürdürmeleri mümkün değildir. Bu çerçevede, kısa dönem/günlük araç kiralama şirketlerinin hava limanlarındaki ofisleri için hava limanı işletmelerine ödemekte oldukları kira bedelleri ve tahakkuk eden diğer ödemelerde geçici bir süre için yüzde 100 indirim yapılmasını bekliyoruz."

"Salgının ne kadar süreceği 2020 yılı ve daha sonrası ile ilgili beklentilerini belirleyecek"

Bireysel ve toplumsal olarak her şeyin başının sağlık olduğunu ve bu salgından mümkün olan en kısa sürede ve en az kayıpla çıkmanın her şeyin önünde geldiğini vurgulayan ekici, alınan önlemler ve toplumun sergileyeceği duyarlılık sayesinde bunun başarılacağına inandığını söyledi.

Ekici, "Ekonomi açısından baktığımızda ise salgının ne kadar süreceği iş dünyasının 2020 yılı ve daha sonrası ile ilgili beklentilerini belirleyecek. Eğer salgın küresel olarak 2020 yılının ilk yarısında kontrol altına alınarak sona ererse, şirketler 2020 yılının ikinci çeyreğinde yaşanan duraklamanın etkisini senenin ikinci yarısında bir miktar dengeleyebilir. Ancak salgının uzaması iş dünyasının 2020 yılı hedeflerini revize etmesine sebep olacaktır. " diye konuştu.

"Bu zor dönemi kolaylaştırmak için devletimiz bazı önlemler aldı"

İnan Ekici, bu zor dönemi iş dünyası için mümkün olduğunca kolaylaştırmak için devletin bazı önlemler aldığını anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun bir örneği olarak, koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu'nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında düzenleme yapıldı, araç kiralama sektörü de mücbir sebep kapsamındaki sektörler arasına alındı. Yapılan düzenlemeyle, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili bazı vergi ödevleri ertelendi. Bu düzenleme elbette araç kiralama sektörü açısından olumludur. Bu zor dönemi mümkün olan en az zarar ile atlatmak için, sektörümüze özel bazı hususlarda devletimizin desteğini almak adına TOKKDER olarak ayrıca girişimlerimizi hem Günlük Kiralama hem de operasyonel kiralama özelinde sürdürmekteyiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otoda online satış dönemi
06 Nisan 2020 10:46		 Dolar güne yükselişle başladı
06 Nisan 2020 09:40
Otomotivde ilk çeyreğin en çok satılanları belli oldu
05 Nisan 2020 11:30		 Otomatik vites otomobil satışlarında artış
04 Nisan 2020 19:16
Otomotiv sektöründe yüzde 54 daralma bekleniyor
04 Nisan 2020 15:20		 İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
04 Nisan 2020 11:20
Araç muayene süresi 3 ay ertelendi
03 Nisan 2020 08:29		 Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 41 büyüdü
02 Nisan 2020 10:50
Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı
31 Mart 2020 20:59		 Kış lastiğini değiştirecek sürücülere 'Koronavirüs' uyarısı
30 Mart 2020 11:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:58 - Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi21:53 - İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı21:48 - Etiyopya ve Liberya OHAL ilan etti21:43 - Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil21:37 - Erdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür21:31 - Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı21:26 - Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı21:21 - Toç Bir-Sen'den 'Koronavirüsün Tarıma Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri' raporu21:17 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor21:13 - Türk Kızılay ve TikTok Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı
21:09 - Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu21:05 - İbrahim Kalın: DSÖ önleyici tedbirler alacak şekilde yetkilendirilmeli21:01 - Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi20:57 - 3 üniversite koronavirüs aşısı için bir araya geldi20:53 - İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM'de görüşülüyor20:49 - 'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı20:45 - Maske takmayan vatandaş: Bu virüs bir siyonist oyunu20:41 - Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pişman değilim 1
gram altın 2
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 1
ibrahim temo 1
Pizza 3
bıyık bırakmak 6
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
roman kratochvil 2
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 2
Toplum bilimi kurulu 2
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam