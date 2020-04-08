1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil. Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesinde belirtilen özel afla da bağdaşmayan bir teklif. Bu teklif, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapan infaz düzenlemesi.
 08 Nisan 2020 21:43
Yazdır
Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin teklifi değerlendirirken, "Bu, bir genel af değil. Özel af da değil. Türk Ceza Kanununun 65. maddesinde belirtilen özel afla da bağdaşmayan bir teklif. Bu teklif, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapan infaz düzenlemesi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerde Yılmaz Tunç, milletvekillerinin, teklife ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunç, toplumsal hassasiyeti dikkate alarak birçok suçun bu kanun teklifinde kapsam dışı bırakıldığını hatırlatarak, "Terör suçlarını siyasi suç olarak nitelendirmek doğru değil." diye konuştu.

HDP'nin "anayasaya aykırılık" iddiasında bulunulan önergesinin komisyonda reddedildiğini vurgulayan Tunç, "Bu teklif, anayasaya uygun bir teklif." ifadelerini kullandı.

Teklifin, bir af düzenlemesi olmadığına işaret eden Tunç, "Bu, bir genel af değil. Özel af da değil. Türk Ceza Kanununun 65. maddesinde belirtilen özel afla da bağdaşmayan bir teklif. Bu teklif, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapan infaz düzenlemesi." diye konuştu.

Genel af ile özel affın karıştırıldığını dile getiren Tunç, genel affın cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir müessese, özel affın ise cezanın bir kısmını tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir müessese olduğunu belirtti.

Teklife bakıldığında cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir tek maddenin olmadığına dikkati çeken Tunç, "Koşullu salıverme sürelerindeki bir değişiklik cezayı ortadan kaldırmaz. Koşullu salıverme süresinde hükümlü suç işlediği takdirde o ceza tekrar geriye gelir. Denetimli serbestlik kurallarını ihlal ettiğinde yeniden cezaevine girer. Afta böyle değildir. Bu müesseseyi af ile karıştırmamak gerekir. Bu, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik süreleriyle alakalı bir husustur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yazı şiddeti teşvik ediyorsa suçtur"

Tunç, terör suçlarına ilişkin gelen sorulara, "Terör suçunu, devlete karşı işlenen suçlar olarak ifade edebiliriz, ama terör suçu sadece devlete karşı işlenen bir suç değildir, millete, insana, yaşam hakkına karşı işlenen bir suçtur. Bugün 5 masum vatandaşımızı teröre şehit verdik. Yaşam hakkının ihlalidir." karşılığını verdi.

"Darbe suçlarının hedefinde devlet var gibi görünür ama hedefinde millet vardır." diyen Tunç, şöyle devam etti:

"Eğer siz, darbeciyi kaleminizle desteklerseniz, o kalem bir silahtır. O kalem, tanktır. O kalem, darbecinin silahıdır. Yazı gibi görünebilir, düşünce açıklaması gibi görünebilir ama o düşünce açıklaması değildir. Düşünce açıklaması şiddeti teşvik ediyorsa, açık ve yakın tehlike kriterlerini ihlal ediyorsa, elbette ki dünyanın bütün demokratik hukuk devletlerinde korunmaz, suçtur. Oradaki yazı eğer şiddeti teşvik ediyorsa, o bütün hukuk düzenlerinde yasaktır, suçtur. Ceza mevzuatında bunun yeri vardır."

İnfaz paketinin "koronovirüs" nedeniyle mi getirildiği yönündeki bir soruya Tunç, şu yanıtı verdi:

"Hayır, bu kanun teklifinin kamuoyundaki tartışmaları, koronavirüs salgınından çok önce başladı. 2018 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın ceza indirimiyle ilgili bir teklifi vardı. Daha sonra bu teklif, kamuoyunda tartışıldı. MHP ve AK Parti birlikte kalıcı bir infaz düzenlemesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdiler. Daha sonra böyle bir teklif gündemimize geldi."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Meclis Başkanvekili Levent Gök maddelere geçilmesini oylamaya sunacağını söyledi. Bu sırada HDP yoklama talebinde bulundu.

Bunun üzerine Gök, toplantı yeter sayısı bulunamadığını belirterek birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından da yeter sayı bulunamaması üzerine Levent Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi
08 Nisan 2020 21:58		 İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
08 Nisan 2020 21:53
Erdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür
08 Nisan 2020 21:37		 İbrahim Kalın: DSÖ önleyici tedbirler alacak şekilde yetkilendirilmeli
08 Nisan 2020 21:05
'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı
08 Nisan 2020 20:49		 Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım 5 ülkeye teslim edildi
08 Nisan 2020 20:33
AK Parti'li Özçelik: Yapılan yardımlar şahıslara iade edilecek
08 Nisan 2020 20:06		 Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
08 Nisan 2020 19:58
İspanya ile ülkemizi krize sokan firmanın sahibi, Deva'nın kurucusu çıktı
08 Nisan 2020 19:53		 AK Parti'den belediye başkanlarına 'hijyen' genelgesi
08 Nisan 2020 19:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:58 - Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi21:53 - İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı21:48 - Etiyopya ve Liberya OHAL ilan etti21:43 - Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil21:37 - Erdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür21:31 - Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı21:26 - Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı21:21 - Toç Bir-Sen'den 'Koronavirüsün Tarıma Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri' raporu21:17 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor21:13 - Türk Kızılay ve TikTok Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı
21:09 - Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu21:05 - İbrahim Kalın: DSÖ önleyici tedbirler alacak şekilde yetkilendirilmeli21:01 - Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi20:57 - 3 üniversite koronavirüs aşısı için bir araya geldi20:53 - İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM'de görüşülüyor20:49 - 'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı20:45 - Maske takmayan vatandaş: Bu virüs bir siyonist oyunu20:41 - Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kabuğuna çekilmek 1
gram altın 2
bottle boys 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 1
ayakkabı doyumsuzluğu 1
pırasa 1
ibrahim temo 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 2
Toplum bilimi kurulu 2
bein sports'un ödeme yapmayacağını açıklaması 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam