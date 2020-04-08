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İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 490 bini geçti, 87 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 320 binin üzerinde kişi iyileşti
 08 Nisan 2020 21:53
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İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 21.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 38.226 812 1.846
İtalya 139.422 17.669 26.491
İspanya 146.690 14.673 48.021
ABD 418.044 14.214 22.184
Fransa 112.950 10.869 21.254
Birleşik Krallık 60.733 7.097 135
İran 64.586 3.993 29.812
Çin 81.802 3.333 77.279
Hollanda 20.549 2.248 250
Belçika 23.403 2.240 4.681
Anadolu Ajansı
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