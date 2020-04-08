Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi
Prof. Dr. Necmettin Ünal, Ahmet Hakan üzerinden verdiği örnekle anlattı. Ünal, "Biz bu Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz" dedikten sonra sözlerine bakın böyle devam etti.
|08 Nisan 2020 21:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele konusunda kritik bir gelişmeyi paylaşmıştı Bilim Kurulu toplantısının ardından. Bu gelişmeye göre iki Türk bilim insanı Kovid-19 virüsünü izole etmeyi başarmıştı.
Peki, bu ne anlama geliyor? Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge'de yönelttiği bu soruya Prof. Dr. Necmettin Ünal, Ahmet Hakan üzerinden verdiği örnekle anlattı.
Ünal, "Biz bu Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz" dedikten sonra sözlerine böyle devam etti...
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