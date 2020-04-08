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Karantina süresi dolan öğrenciler Sivas'tan ayrılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sivas'a getirilerek KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler, 14 günlük gözetim sürelerinin tamamlanmasının ardından bugün Sivas'tan ayrılıyor.
 08 Nisan 2020 22:08
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Karantina süresi dolan öğrenciler Sivas'tan ayrılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sivas'a getirilerek KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler, 14 günlük gözetim sürelerinin tamamlanmasının ardından bugün Sivas'tan ayrılıyor.

Aralarında bazı ailelerin de bulunduğu 526 öğrenci 14 gün önce Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Türkiye'ye getirilip, korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta misafir edilmişti. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Öğrenci Yurtlarında 14 gün misafir edilen öğrenciler, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün uğurlandı. 526 öğrenciden 520'si Sivas'tan ayrılırken, 6 öğrencinin ise Sivas'ta kalacağı öğrenildi.

Öğrencilerin bir bölümü Sivas'a gelen aileleri ile buluşurken bir bölümü ise evlerine dönmek için Valilik tarafından verilen seyahat izinleri ile Otogar'ın yolunu tuttu.

Özel uçuş izni

Sivas'tan ayrılacak öğrencilerin büyük bir bölümü ise uçuşların iptal edilmesine rağmen alınan özel bir izinle uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanından İstanbul'a hareket edecek.

14 gün Sivas'ta misafir edilen öğrenciler, bu süre içerisinde kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan duydukları memnuniyeti dile getirip ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söylediler.
İhlas Haber Ajansı
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