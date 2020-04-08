Tedbirler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
|08 Nisan 2020 22:18
|Yazdır
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 85 bini aşkın insan hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 1 milyon 490 bini aştı. Sınır komşumuz İran ve İtalya ile İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri salgını ilk başta hafife alırken, Türkiye virüse karşı en erken tedbirleri alan ülkelerden biri oldu.
TÜRKİYE ALDIĞI ÖNLEMLERLE DE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR
Türkiye, erken tedbirlerin yanı sıra aldığı önlemlerle de dünyaya örnek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla ülke genelinde maske satışı yasaklandı. Vatandaşlar, PTT ve e-Devlet üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskelerine kavuşacak.
Devletin, maske satışını tamamen yasaklaması ve vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor olması İsrail'in de gündemine oturdu.
"ERDOĞAN'I ÖRNEK ALMALIYIZ"
İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız." diye yazdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elazığ Valisi, şiir yazıp seslendirdi
08 Nisan 2020 23:13
|Belediye Başkanı, koronavirüsü nasıl atlattığını anlattı
08 Nisan 2020 22:28
|Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi
08 Nisan 2020 21:58
|İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
08 Nisan 2020 21:53
|Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil
08 Nisan 2020 21:43
|Erdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür
08 Nisan 2020 21:37
|İbrahim Kalın: DSÖ önleyici tedbirler alacak şekilde yetkilendirilmeli
08 Nisan 2020 21:05
|'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı
08 Nisan 2020 20:49
|Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım 5 ülkeye teslim edildi
08 Nisan 2020 20:33
|AK Parti'li Özçelik: Yapılan yardımlar şahıslara iade edilecek
08 Nisan 2020 20:06