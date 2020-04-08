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Tedbirler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında maske satışlarını yasaklaması İsrail basınında gündem oldu. İsrailli gazeteci Amichai Setain, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerini örnek gösterdi ve "Erdoğan'ı örnek almalıyız" dedi.
 08 Nisan 2020 22:18
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Tedbirler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 85 bini aşkın insan hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 1 milyon 490 bini aştı. Sınır komşumuz İran ve İtalya ile İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri salgını ilk başta hafife alırken, Türkiye virüse karşı en erken tedbirleri alan ülkelerden biri oldu.

TÜRKİYE ALDIĞI ÖNLEMLERLE DE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Türkiye, erken tedbirlerin yanı sıra aldığı önlemlerle de dünyaya örnek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla ülke genelinde maske satışı yasaklandı. Vatandaşlar, PTT ve e-Devlet üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskelerine kavuşacak.

Devletin, maske satışını tamamen yasaklaması ve vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor olması İsrail'in de gündemine oturdu.

"ERDOĞAN'I ÖRNEK ALMALIYIZ"

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız." diye yazdı.
Memurlar.Net
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