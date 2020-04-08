1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular

Burdur'un Bucak ilçesinde ceviz bahçesindeki yabancı otları yemesi için kaz yetiştirmeye başlayan Tarık ve Ahmet Matur, bir yılda 1500 hayvandan oluşan çiftliğin sahibi oldu.
 08 Nisan 2020 23:08
Yazdır
Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular

Akraba olan Tarık ile Ahmet Matur, 2017'de Burdur-Antalya kara yolu yakınındaki Seydiköy'de ceviz bahçesi oluşturdu. Yabancı otlarla başa çıkamayan ortaklar, aldıkları 50 kaz civcivi ile bu duruma çözüm bulmaya çalıştı.

Bahçedeki kaz sayısının giderek artması üzerine arık ile Ahmet Matur, kaz sayıları artınca ceviz bahçesini kaz çiftliğine dönüştürdü.

Zaman içinde kaz üretimi hızla artınca ve kaz üretiminin karlı bir iş olduğunu öğrenen Tarık ve Ahmet Matur, ceviz bahçesini bin 500 hayvanın bulunduğu kaz çiftliğine dönüştürdü.

Çiftlikte yıllık ortalama 10 bin kaz yumurtası ve 15 bin civciv üreten ortaklar, 3 yıldır Türkiye'nin birçok iline ve Orta Doğu ile Kafkas ülkelerine kaz ve kaz ürünleri gönderiyor.

Kaz sektörünün bütün alanlarında üretim yapıyorlar

Üç çocuk babası 47 yaşındaki Tarık Matur, AA muhabirine, kaz çiftliği kurma düşünceleri olmamasına rağmen birden kazcı olduklarını söyledi.

Kazların otla mücadelede önemli rolü olduğunu vurgulayan Matur, Türkiye'nin neredeyse bütün illerinden otla mücadele için kaz siparişi aldıklarını dile getirdi.

Kaz sektörünün bütün alanlarında üretim yapar hale geldiklerini anlatan Matur, şöyle konuştu:

"Eti, ciğeri, yağı, yumurtası, tüyü gibi kazdan elde edilen bütün ürünlerin satışını yapıyoruz. İlk başta aldığım 50 civciv bugün bin 500 kaz oldu. Bu çiftlikte ülke ekonomisine katkı sağlamak için kaz ürünleri üretiyoruz. Geçen yıl, Irak'ın Erbil kentine 10 bin civarında kaz yumurtası gönderdik. Kaz yumurtasının tanesi 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Kaz civcivinin fiyatı 30-35 lira, yetişkin kazlar ise 150-200 liraya satılıyor. Altı kilogramlık canlı bir kazdan 4 kilogram et çıkar. Kaz etinin kilosu ise kırmızı et gibi 40-45 liradan satılıyor. Biz daha çok kaz yumurtası, canlı civciv ve canlı kaz satışı yapıyoruz."

Ahmet Matur da kazların bakımının kolay olduğunu, işini severek yaptığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber!
08 Nisan 2020 23:40		 Okulunu özledi, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor
08 Nisan 2020 23:33
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konakladım
08 Nisan 2020 22:40		 Karantina süresi dolan öğrenciler Sivas'tan ayrılıyor
08 Nisan 2020 22:08
Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı
08 Nisan 2020 21:31		 Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
08 Nisan 2020 21:17
Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu
08 Nisan 2020 21:09		 Maske takmayan vatandaş: Bu virüs bir siyonist oyunu
08 Nisan 2020 20:45
Bir Yeşilçam emektarı daha aramızdan ayrıldı
08 Nisan 2020 20:29		 Koronavirüs hastası: Rabbim yaşamama izin verdi
08 Nisan 2020 20:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:40 - Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber!23:33 - Okulunu özledi, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor23:28 - Bir ilde daha kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi23:23 - Kasiyerin yüzüne hapşırdığı iddia edilen kişiye ceza23:18 - Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı23:13 - Elazığ Valisi, şiir yazıp seslendirdi23:08 - Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular23:03 - Ressam polis şehit meslektaşlarının portrelerini çiziyor22:57 - 'Koronavirüs mektupları' tarihe not düşecek22:51 - Irak'tan getirilen 17 işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi
22:46 - Vatandaşların talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı22:40 - Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konakladım22:34 - Çalıştıkları evden 5 milyon TL çalan şüpheliler yakalandı22:28 - Belediye Başkanı, koronavirüsü nasıl atlattığını anlattı22:23 - Malatya'da çay ocakları da kapatıldı22:18 - Tedbirler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız22:13 - İl Milli Eğitim Müdürü paylaştı: O bir öğretmen22:08 - Karantina süresi dolan öğrenciler Sivas'tan ayrılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla maske satışının yasaklanmasi 1
bottle boys 1
la casa de papel 3
pişman değilim 1
gram altın 2
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
suriyeli kadının altız doğurması 4
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
perte çıkmak 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 3
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam