Elazığ Valisi, hurdacıya kesilen 'korona' cezasını iptal etti
|08 Nisan 2020 23:51
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Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sepetli motosikletle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişiye yazılan 3 bin 150 TL'si "korona virüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL cezayı iptal etti. Ayrıca Vali Kaldırım, şahsın evde kalması konusunda uyarıldığını, mağduriyetleri durumunda ise kendilerine Valilik tarafında yardım yapılacağını ifade etti.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsle mücadele kapsamında bir çok tedbir alındı. Alınan tedbirler uygulanırken, uygulamayı ihlal edenler de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından takip edilerek yasal işlemler yapılmaya başlandı. Kentte Elazığ Valiliği tarafından alınan kararla geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanması da yasaklandı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu'nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K.'yi fark edip durdurdu. Ekipler, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5'inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı. Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın cezası ise durumdan haberdar olan Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından iptal edildi.
Öte yandan Vali Kaldırım, şahsın evde kalması konusunda uyarıldığını, mağduriyetleri durumunda ise kendilerine valilik tarafında yardım yapılacağını ifade etti.
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