1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

9 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

9 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
 09 Nisan 2020 00:04
Yazdır
9 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ Valisi, şiir yazıp seslendirdi
08 Nisan 2020 23:13		 Belediye Başkanı, koronavirüsü nasıl atlattığını anlattı
08 Nisan 2020 22:28
Tedbirler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
08 Nisan 2020 22:18		 Ünlü profesör 'Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz' örneği verdi
08 Nisan 2020 21:58
İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
08 Nisan 2020 21:53		 Yılmaz Tunç: Bu, bir genel af değil. Özel af da değil
08 Nisan 2020 21:43
Erdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür
08 Nisan 2020 21:37		 İbrahim Kalın: DSÖ önleyici tedbirler alacak şekilde yetkilendirilmeli
08 Nisan 2020 21:05
'İŞ-KUR İl Müdürü karantinaya alındı' iddiası yalanlandı
08 Nisan 2020 20:49		 Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım 5 ülkeye teslim edildi
08 Nisan 2020 20:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?01:02 - Korona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı00:47 - Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı00:35 - Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu00:26 - İsveç Kraliyet Enstitüsü: Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz00:18 - Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:13 - Kırıkkale'de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi00:12 - Türkiye temsilcisi olmayan sosyal ağlara erişim cezası geliyor00:05 - Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?00:04 - 9 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
23:51 - Elazığ Valisi, hurdacıya kesilen 'korona' cezasını iptal etti23:46 - Akciğerlerinizi güçlendirin! Günde 4-5 kez tekrarlayın23:40 - Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber!23:33 - Okulunu özledi, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor23:28 - Bir ilde daha kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi23:18 - Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı23:13 - Elazığ Valisi, şiir yazıp seslendirdi23:08 - Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?
Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu
Türkiye temsilcisi olmayan sosyal ağlara erişim cezası geliyor
9 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
İsveç Kraliyet Enstitüsü: Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz
Korona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı
Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kırıkkale'de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi
Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konuşmak 1
bamya 1
maydonoz 1
kabuğuna çekilmek 1
pişman değilim 1
feyza altun 1
gram altın 2
perte çıkmak 1
mem.net sözlük cafe 5
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi sözleşmeli 221 sağlık personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam