Kırıkkale'de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi
|09 Nisan 2020 00:13
|Yazdır
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kırıkkale Belediyesi, çevrenin temiz kalması ve halk sağlığını korumak için kent merkezindeki cadde ve sokaklara tıbbi atık kutuları yerleştirdi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde vatandaşların sağlığını korumak için 7 gün 24 saat tedbirlerini almaya devam ediyor. Korona virüs tehdidi oluşmaya başladığı ilk andan itibaren çeşitli önlem çalışmalarıyla, virüsün yayılımını olabilecek en az seviyeye indirmek için bütün olanaklarını seferber eden Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları periyodik olarak tekrarlanıyor. Belediye ekiplerince, vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için cadde ve sokaklara tıbbi çöp kutuları da yerleştirildi. Vatandaşlar da duyarlı davranış için belediyeye teşekkürlerini iletti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye temsilcisi olmayan sosyal ağlara erişim cezası geliyor
09 Nisan 2020 00:12
|Elazığ Valisi, hurdacıya kesilen 'korona' cezasını iptal etti
08 Nisan 2020 23:51
|Bir ilde daha kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
08 Nisan 2020 23:28
|Irak'tan getirilen 17 işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi
08 Nisan 2020 22:51
|Vatandaşların talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
08 Nisan 2020 22:46
|Malatya'da çay ocakları da kapatıldı
08 Nisan 2020 22:23
|Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye para cezası
08 Nisan 2020 22:03
|Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü
08 Nisan 2020 20:02
|İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
08 Nisan 2020 19:47
|Sinop'ta ilçeler arası seyahat yasağı getirildi
08 Nisan 2020 19:06