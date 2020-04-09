Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|09 Nisan 2020 00:18
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