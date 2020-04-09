İsveç Kraliyet Enstitüsü: Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz
|09 Nisan 2020 00:26
|Yazdır
İsveç Kraliyet Enstitüsü bir kişinin Covid-19 olup olmadığını ve virüse karşı antikor oluşturup oluşturmadığını çok çabuk bulabilen bir test geliştirdiklerini açıkladı. Antikor testlerinin onaylanması halinde önümüzdeki hafta testlere başlanabileceği ifade edildi.
İsveç Kraliyet Enstitüsü araştırmacıları, bir kişinin Covid-19 olup olmadığını ve virüse karşı antikor oluşturup oluşturmadığını çok çabuk bulabilen bir test geliştirdiklerini duyurdu. Testin onaylanması halinde önümüzdeki hafta Stockholm'de çeşitli hastanelerde sağlık personeli üzerinde test yapmaya başlanabileceği ifade edildi. Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden Prof. Peter Nilsson, "Laboratuvarda yapılan araştırmalar, kandaki korona virüsüne karşı faydalı olup olmadığını ve bağışıklığını öğrenmektir. Umudumuz testin yakında Etik İnceleme Kurulu tarafından onaylanacağı ve sağlık sistemi içindeki personeli test etmek için büyük ölçekte kullanılmaya başlayabileceğidir. Nisan ayında günde 7 bin, Mayıs ayında 14 bin test yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
09 Nisan 2020 01:08
|Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09 Nisan 2020 00:18
|Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber!
08 Nisan 2020 23:40
|Okulunu özledi, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor
08 Nisan 2020 23:33
|Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular
08 Nisan 2020 23:08
|Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konakladım
08 Nisan 2020 22:40
|Karantina süresi dolan öğrenciler Sivas'tan ayrılıyor
08 Nisan 2020 22:08
|Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı
08 Nisan 2020 21:31
|Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
08 Nisan 2020 21:17
|Koronavirüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu
08 Nisan 2020 21:09