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Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu

Sipariş uygulaması Getir'in İstanbul Bulgurlu'daki deposunda çalışan bir kuryenin korona virüsü testi sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Getir'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, kuryenin durumunun iyi olduğu belirtildi.
 09 Nisan 2020 00:35
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Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu

Getir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik.

* Arkadaşımızın durumu iyi.

* Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz.
Memurlar.Net
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