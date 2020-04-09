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Antalya Valisi: Kovid-19 salgınına ilişkin işin ciddiyetini anlamayanlar var

Vali Karaloğlu, salgına rağmen kumar oynayanlardan ele geçirilen malzemelerin fotoğrafını da Twitter hebasından paylaştı
 09 Nisan 2020 01:40
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Antalya Valisi: Kovid-19 salgınına ilişkin işin ciddiyetini anlamayanlar var

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir eve yapılan baskında 13 kişiye hem kumar oynamaktan hem de sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza kesildiğini belirterek, "İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var." ifadesini kullandı.

Vali Karaloğlu, "İlginç olaylar yaşanıyor" diye başladığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Gazipaşa ilçemizde bir konuta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız, kişi başı kumar oynamaktan 1250, sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var."

Karaloğlu, "EvdeKalGazipaşa" etiketli paylaşımında, operasyonda ele geçirilen para ile kumarda kullanılan iskambil kağıtları, pul ve okey taşlarının bulunduğu fotoğrafa da yer verdi.
Anadolu Ajansı
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