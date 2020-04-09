Atatürk Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle araç, yaya trafiğine kapatıldı.
|09 Nisan 2020 02:17
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Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle araç, yaya trafiğine kapatıldı.
Haliç üzerinde bulunan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü gece saat 00.30 ile 04.30 arası gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle araç, trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
Köprü çalışmaların ardından 04.30'da tekrar araç ve yaya trafiğine açılacak.
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