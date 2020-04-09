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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gelen son dakika haberi göre; Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 09 Nisan 2020 04:06
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 9,12 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 379 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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