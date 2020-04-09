Kolonya ve dezenfektan yüklü TIR kaza yaptı
Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü TIR'ın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
|09 Nisan 2020 06:36
|Yazdır
Konya'dan İstanbul'a seyreden Celal P. idaresindeki kolonya ve dezenfektan yüklü plakalı TIR, D-650 kara yolunun Alifuatpaşa mevkisindeki refüjdeki bariyerlere ve tabelalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'da sıkışan sürücü Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Sakarya istikametinde trafik, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından normale döndü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fırsatçılık virüsten beter: Salgın merdiven altına taşındı
09 Nisan 2020 07:31
|Sigarayı bırakmak isteyenler arttı: Online terapi hizmeti devreye giriyor
09 Nisan 2020 07:12
|Aksaray vaka sayısı az olan şehirlerden biri
09 Nisan 2020 07:05
|Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı
09 Nisan 2020 06:30
|Dünya genelinde 330 bin kişi korona virüsü yendi
09 Nisan 2020 05:05
|Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09 Nisan 2020 04:06
|Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
09 Nisan 2020 01:08
|İsveç Kraliyet Enstitüsü: Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz
09 Nisan 2020 00:26
|Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09 Nisan 2020 00:18
|Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber!
08 Nisan 2020 23:40