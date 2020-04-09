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Dünya virüs ile mücadeledeyken PKK kalleşçe saldırıya devam etti

Tüm dünya koronavirüs ile mücadele için seferber olmuşken terör örgütü PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi esnasında PKK tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda 5 vatandaş şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldı
 09 Nisan 2020 06:11
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Dünya virüs ile mücadeledeyken PKK kalleşçe saldırıya devam etti

Türkiye koronavirüse karşı amansız bir mücadele verirken terör örgütü PKK alçak yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütü, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden orman işçilerini hedef aldı. Hain saldırıda 5 vatandaş şehit oldu. Alınan bilgiye göre Kulp ilçe merkezinde ikamet eden ve yaklaşık 15 gündür düzenli olarak ormana odun kesmeye giden Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) dün sabah yine güneş doğmadan yola çıktı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Muhsin Can adına tescilli 21 FC 232 plakalı pikap asfalt yoldan çıkıp stabilize yola girdikten kısa bir süre sonra Güleç Mahallesi'ne kırsalında saldırıya uğradı. Aracın geçişi sırasında yolun kenarına döşenen patlayıcı infilak etti. Çevrede iki mezradan da duyulan patlamanın etkisiyle işçilerin içinde bulunduğu araç ikiye bölündü. Aracın içindeki 5 işçi de olay yerinde şehit oldu.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMİŞLER

Patlamanın yaşandığı yerde yaklaşık 10 metre çapında 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. 100 lira yevmiye ile çalışarak evine ekmek götürmeye çalışan işçilerin her gün aynı yolu kullandığı, bir gün önce geçişleri sırasında da şüpheli bir durumla karşılaşmadıkları, patlayıcının önceki gece döşenmiş olabileceği ifade edildi. Patlamada şehit olan isimlerin güvenlik güçleri ile iyi ilişkileri olan 2 ayrı aşirete mensup olduğu, daha önce aşiret üyelerinin terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiği öğrenildi. Alçak saldırının ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

TEK DERTLERİ EKMEK PARASI

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakını olan Murat Yeprem, kendisinin de örgüt tarafından 3 kez ölümle tehdit edildiğini belirterek alçak saldırıya tepki gösterdi. Yeni Şafak'a konuşan Yeprem, Geçtiğimiz yıl yine 12 Eylül'de orman işçilerine düzenlenen saldırıyı hatırlatarak şunları keydetti: "Tek davaları ekmek parası idi. 100 lira yevmiye ile alın ter döküp çocuklarına ekmek götürüyorlardı. 5 can, geride kalan 5 aile. Çocuklarını aç bırakmamak için gittiler, şimdi çocukları babasız kaldı. Yapanlar Allah'ından bulsun. Binlerce Ömer, Abit, Ahmet Mehmet gitse de biz yıkılmayız terör örgütüne boyun eğmeyiz. Kanımızın son damlasına kadar bayrağımızın yanındayız. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyoruz."

Şahin Şen
Yeni Şafak
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