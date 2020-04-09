Özel hastaneler koronavirüs kapsamında ücret isteyemeyecek
|09 Nisan 2020 06:40
|Yazdır
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılarak salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.
Acil hal ilan edildi, plan yayınlandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni "acil hal" tanımı SUT'ta şu şekilde yapıldı:
"Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."
İlave ücret alınamayacak
SUT'un "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altındaki 1.9.3. maddesine "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" de eklendi.
Ayrıca koronavirüsü hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için "immün plazma tedarik ve uygulama" tekniği de SUT'a dahil edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Atatürk Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı
09 Nisan 2020 02:17
|Kırıkkale'de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi
09 Nisan 2020 00:13
|Türkiye temsilcisi olmayan sosyal ağlara erişim cezası geliyor
09 Nisan 2020 00:12
|Elazığ Valisi, hurdacıya kesilen 'korona' cezasını iptal etti
08 Nisan 2020 23:51
|Bir ilde daha kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
08 Nisan 2020 23:28
|Irak'tan getirilen 17 işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi
08 Nisan 2020 22:51
|Vatandaşların talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
08 Nisan 2020 22:46
|Malatya'da çay ocakları da kapatıldı
08 Nisan 2020 22:23
|Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye para cezası
08 Nisan 2020 22:03
|Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü
08 Nisan 2020 20:02