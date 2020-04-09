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Özel hastaneler koronavirüs kapsamında ücret isteyemeyecek

Özel hastaneler artık koronavirüs tedavisi kapsamında ücret isteyemeyecek: Hastalar ilaçlarını hastaneden temin edecek
 09 Nisan 2020 06:40
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Özel hastaneler koronavirüs kapsamında ücret isteyemeyecek

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılarak salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

Acil hal ilan edildi, plan yayınlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni "acil hal" tanımı SUT'ta şu şekilde yapıldı:

"Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

İlave ücret alınamayacak

SUT'un "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altındaki 1.9.3. maddesine "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" de eklendi.

Ayrıca koronavirüsü hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için "immün plazma tedarik ve uygulama" tekniği de SUT'a dahil edildi.
Yeni Şafak
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