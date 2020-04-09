Aksaray vaka sayısı az olan şehirlerden biri
|09 Nisan 2020 07:05
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, koronavirüsün ortaya çıktığı andan itibaren şehirde her türlü tedbiri aldıklarını anlattı. Aksaray'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında en başından beri hazırlıklı olduğunu söyleyen Dinçer, "Şehrimiz koronavirüs vaka sayısı bakımından Türkiye'deki iller arasında son sırada yer alıyor. Bu sayının ilerlememesi için de tebrilerimizi almaya devam ediyoruz" diyerek şöyle devam etti:
Belediyenin kiracılarından ücret alınmayacak
Esnaf kardeşlerimiz ve işten çıkarılan vatandalarımız şu an geçim sıkıntısı çekiyorlar. Biz de belediye faaliyetleri olarak su faturalarını bir ay erteledik. Belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan, koronavirüs tedbirleri bitene kadar hiçbir ücret almayacağız. Bunun yanı sıra gıda ve sosyal yardım faaliyetleirnde bulunuyoruz."
Sağlıkçıların askerlerin cephede verdiği mücadele gibi şu an yoğun olarak çalıştıklarının altını çizen Dinçer, "Aksaray'daki vakaların tedavileri devam ediyor. Vaka sayısındaki azlık ile aldığımız tedbirleri elden bırakmıyoruz. Bu yüzden 'Evde Kal Aksaray' diyoruz" ifadelerini kullandı.
60 yaş üzeri bireylerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirten Dinçer, 20 yaş altı gençlerin evde kaldıkları süreci eğlenceli hale getirmek için sosyal medya üzerinden soru cevap yarışmaları düzenlediklerini de anlattı.
Fatma Çelik
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