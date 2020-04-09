Sigarayı bırakmak isteyenler arttı: Online terapi hizmeti devreye giriyor
|09 Nisan 2020 07:12
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Öztürk, bağımlılıkla mücadelede birçok alanda ücretsiz hizmet verdiklerini hatırlatarak, koronavirüsün en çok problem oluşturduğu organın akciğerler olduğunu belirtti. Öztürk, tütün ürünleri kullanımının yol açtığı KOAH hastalığının bu virüste belirleyici rol oynadığını söyleyerek akciğerlerde önceden hasar olması halinde enfeksiyonun yerleşmesinin daha kolay olduğunu ifade etti.
ONLİNE TERAPİ HİZMETİ
Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: "Bu süreçte sigarayı bırakmak isteyen insanlarımızın nasıl bırakacakları konusunda yardımcı oluyoruz. Bize telefonla ulaşıyorlar. Görüşme sonrasında normalde yüz yüze görüşüyorlar. Bu süreçte ise online terapi veriyoruz. Klinik psikologlarımızla görüşüyorlar" Normal günlere göre sigarayı bırakma yönünde talep artışı olduğunu belirten Öztürk, "Özellikle kamu spotunun yayına girmesiyle aramaların neredeyse yüzde 85-90'ı tütünle ilgili oldu. Bu aslında bizi şöyle mutlu ediyor, insanımızın böyle bir kararlılığı var. Arayanlar, 'tütünü bırakmak istiyorum' ya da 'bıraktıktan birkaç gün sonra zorlanıyorum, ne yapmam gerekiyor?' şeklinde danışıyor. İnsanımızın bu yönde talebi olduğunu, zorlandıklarında da desteğe ihtiyaç duyduklarını görüyoruz ve Yeşilay olarak bu desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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