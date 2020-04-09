1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekliler gezici şube istiyor

"Maaşını çekip getirelim" diyen dolandırıcıların hedefi haline gelen emekliler gezici şube hizmeti talep ediyor
 09 Nisan 2020 07:46
Yazdır
Emekliler gezici şube istiyor

Koronavirüs sebebiyle dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara birçok sosyal destek grubu tarafından hizmet veriliyor. Maaşı eve götürülen, gıda ve benzeri ihtiyaçları karşılanan yaşlılar, aynı zamanda kötü niyetli kişilerin de hedefi oldu. Vefa Grubu üyesi gibi davranarak yaşlıların kapısını çalan dolandırıcılar, 'Maaşını çekelim' dedikleri yaşlıların kartıyla alışveriş yapıp ortadan kaybolunca korku başladı. Öte yandan köylerde yaşayan emekliler de maaşlarını çekememekten, şikayetçi. Konuştuğumuz bir emekli "Dışarı çıkmamız yasak. Çıksak bile köyde para çekecek yer yok. Ben kartımı başkasına verip maaşımı çektiremem. Dolandırıcılıkları da duyuyoruz. Köyde parasız kaldık.

Mecburen köy bakkalına, köye gelen sebzecilere veresiye yazdırıyoruz. O da nereye kadar? En fazla bir ay bekler" diye şikayet ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜDER) Yöneticilerinden Cafer Tufan Yazıcıoğlu "Ben de emekliyim. Başkasına kartımı vermek istemem. Kaldı ki köyde yaşayan emekliler tutucu. Evladına bile vermekten çekinir kartını. Dolandırıcılıkları da duyuyorlar televizyondan. Köylülerimiz kamu bankasında tutar maaşını. Bu bankalar maaşların yatırıldığı günlerde elemanlarıyla maaşları emeklilerimize götürebilir. Gezici şube bu dönemde seçenek olabilir" diyor.

Canan Eraslan

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs erkekleri niye vuruyor?
09 Nisan 2020 09:01		 'Verem aşısı iddiası bir spekülasyon'
09 Nisan 2020 08:42
Eczacılar: Günah keçisi olduk
09 Nisan 2020 08:26		 Gönüllülerden 40 bin siperlik
09 Nisan 2020 08:21
Evde kendi maskesini yapmak isteyenler için video
09 Nisan 2020 08:15		 İstanbul'da nüfus arttıkça vaka da artıyor
09 Nisan 2020 08:12
Ekmeği ve saç tıraşını evde yapıyoruz
09 Nisan 2020 08:05		 Fırsatçılık virüsten beter: Salgın merdiven altına taşındı
09 Nisan 2020 07:31
Sigarayı bırakmak isteyenler arttı: Online terapi hizmeti devreye giriyor
09 Nisan 2020 07:12		 Aksaray vaka sayısı az olan şehirlerden biri
09 Nisan 2020 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?
Sumbas Kaymakamından deprem açıklaması
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Eczacılar: Günah keçisi olduk
Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu
Türkiye temsilcisi olmayan sosyal ağlara erişim cezası geliyor
Atatürk Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Soma'da işlenen vahşi cinayetin sırrı çözüldü
Korona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gereksiz hastane gitmeleri 3
Toplum bilimi kurulu 2
Çağındeniz 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
ibrahim temo 1
kabuğuna çekilmek 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
SON İLANLAR
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 2 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam