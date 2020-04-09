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Çarklar durmasın karşımıza yeni fırsatlar çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr Göksel Aşan, corona virüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri ile yeni dönemde karşı karşıya kalınacak olası risk ve fırsatları Milliyet'e değerlendirdi.
 09 Nisan 2020 08:02
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Çarklar durmasın karşımıza yeni fırsatlar çıkacak

Aşan, şunları kaydetti:

"Göstergeler 2020 ilk çeyrekte de olumlu seyrin devam edeceği yönündeydi. Bu salgının en kötü etkilerinden biri bu tabloyu sekteye uğratması oldu.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Salgının bir diğer etkisi ise Hazine ve Maliye Bakanımız'ın 'değişim' olarak nitelendirdiği ve özellikle cari işlemler açığını azaltıcı ve sanayi üretimini daha istikrarlı hale getirici yapısal düzenlemelerin ve bunların sonucu oluşacak dönüşümün hızını bir miktar kesecek olması.

Yeni normal ne?

Bu krizde de birçok fırsat penceresi açılacak. En hazırlıklı ülkeler bu fırsatlardan en çok yararlananlar olacak.

Salgın elbette sonlanacak ve insanlar yeni normallerine dönecekler. Bu yeni normale olabildiğince hazır olmamız gerekiyor. En kritik konu ülkenin üretim potansiyeline zarar vermemek, çarkların dönüşünü tamamen durdurmadan salgınla baş etmeyi becerebilmek. Salgından çıkışın en başarılı ülkelerinden biri Türkiye olacak.

Kriz sanal/dijital tarafta beklenilenden daha hızlı bir ilerlemeye yol açacak. Sadece ekonomik tarafta değil, finansal alanda da böyle bir trendi göreceğiz.

Çarklar durmasın karşımıza yeni fırsatlar çıkacak
İş gücü kayıpları...

İşgücü piyasalarında kayıplar yaşanıyor / yaşanacak. Önemli olan bu kayıpların bir trend haline gelip gelmeyeceği. Hem yönetimlerin aldıkları ekonomik kararlar hem de dünyanın yeni normalinde ülkelerin uygulayacakları ekonomi politikaları bize rakamların çok ötesinde şeyler söyleyecek.

Uluslararası ticarette bir daralma olacağı da açık ancak burada bizim açımızdan bir fırsat alanı oluşabilir.

Dünya ticaret hacmi daralırken bizim toplam ticaretten aldığımız payı arttırma şansımız olabilir. Bu da kriz sonrası üretmeye ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Yani size gelecek anlık bir yeni siparişe hemen cevap verebilecek durumda olursanız bu sizi diğer ülkelerin bir adım önüne geçirecektir. Bu yüzden salgın yönetiminde, çarkları çalışır tutacak bir optimizasyon ve ince ayar çok önemli.

Sağlık alanında aynı savunma sanayiinde olduğu gibi hızlı bir millileşmenin olacağı bir döneme gireceğiz."
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