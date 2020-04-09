Ekmeği ve saç tıraşını evde yapıyoruz

Koronavirüs karantinası sonrasında evlerde sanal alışveriş trendleri değişiyor. İlk günlerde temel ihtiyaç maddeleri ve temizlik ürünlerine gösterilen yoğun talep yerini farklı ürünlere bıraktı. Bu kez evde eğlenceli vakit geçirme ve diğer temel ihtiyaçlara yöneliş var. Ekmek yapma malzemeleri ve tıraş makinesi büyük oranlı artışla yeni trendler arasına girdi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, karantina günleri devam ederken tüketim alışkanlıkları ve tercihlerimizin de günden güne değiştiğini belirterek, "Nisanın ilk haftasında web sitelerinde geçirilen süre yüzde 11 arttı. Satışlarda ise yüzde 6 artış var" dedi.

Ürün bazlı talepte de değişim yaşandığını aktaran Ekmekçi, tıraş makinesi satışlarında yüzde 86, küçük ev aletlerinde yüzde 14 artış gözlediklerini söyledi.

Ekmekçi, diğer trendlerle ilgili de "Kitap satışları yüzde 46, online dizi ve film sitelerine kayıt olma oranı yüzde 34 ve puzzle satışları yüzde 34 arttı. Site içi aramalarda ise cerrahi maske aramaları yüzde 51, teknoloji ürünleri yüzde 22, mobilya ve ev dekorasyonu aramaları yüzde 19, kredi aramaları ise yüzde 16 ile öne çıkıyor" bilgisini verdi. Ekmekçi, otel ve tatil rezervasyonlarında ise yüzde 66 düşüş yaşandığını da aktardı.

Maya yok satıyor

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı da, alınan tedbirler sonrasında sokağa çıkan tüketicilerin azalmasının alışveriş tercihlerini de değiştirdiğini ifade ederek, "Mart başı itibarıyla ihtiyaca yönelik paketli gıda ve hijyen kategorilerindeki artış devam ediyor. 16 Mart - 6 Nisan arasında satışı artan ürünlerin başında hasta bakım kıyafetleri, maske, steril eldiven, kolonya gibi hijyen ürünleri geliyor. Maya, bulgur, mercimek gibi paketli ürünlerin satışında da artış yaşandı. Evde geçirilen vaktin artması kutu oyunları, puzzle, boyama kitabı gibi hobiye yönelik ürünleri de yükseltti. Giyim, oto aksesuarı, beyaz eşyada ise satış önceki aya göre azaldı" diye konuştu.

Tariflere olan ilgi arttı

Yemek.com verilerine göre ise, evde kalanların çoğu ekmek ve hamur yapımına yöneldi ve tariflere olan ilgi arttı. Evde somun ekmek yapımı tarifinde yüzde 2.400, mayasız ekmek yapımı tarifinde yüzde 1.100 artış ve tavada mayalı ekmek yapımı tarifinde ise yüzde 530 artış yaşandı. Mutfakta yeni şeyler keşfetme motivasyonunun arttığı kullanıcılar pizza yapımına yöneldi. Pizza hamuru yapımı eskiye nazaran yüzde 875 daha fazla tıklandı.