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20 yaş altı gebeler kapsam dışına alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına 20 yaş altınının da dahil edilmesinin ardından hastaneye gitmekte zorluk yaşayan 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile bebek ve çocuklar için Sağlık Bakanlığı illere yazı gönderdi.
 09 Nisan 2020 08:09
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20 yaş altı gebeler kapsam dışına alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına 20 yaş altınının da dahil edilmesinin ardından hastaneye gitmekte zorluk yaşayan 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile bebek ve çocuklar için Sağlık Bakanlığı illere yazı gönderdi.

Yetkililerden elde edilen bilgiye göre; Gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde özel bir alan oluşturup farklı zamanda işlemleri yapılması, karantinada olanların ertelenemeyecek işlemleri için evlerine gidilmesi istendi.

Memurlar.Net
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