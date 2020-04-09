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Evde kendi maskesini yapmak isteyenler için video

İSMEK eğitmenleri, evde kendi maskesini yapmak isteyenler için video yayınladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, maske yapmanın incelikleri anlatıldı
 09 Nisan 2020 08:15
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Evde kendi maskesini yapmak isteyenler için video

İSMEK öğretmenlerinden Nursev Garipdoğan, evde maske dikimiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Kullan-at maske için öncelikle tela kumaş, 22 santimetreye 17 santimetrelik bir dikdörtgen parçası şeklinde kesiliyor. Dikdörtgen parça ortasından 1.5 santimetrelik katlanarak aşağıya doğru bükülüyor. Bu işlem sayesinde maskenin pileleri oluşuyor. Maskede, burun kısmına gelecek bölge için katlama yapıldıktan sonra, paket teli katlanan kısmın içine yerleştiriliyor ve iğneleniyor. İğneleme işleminin ardından maske dikiş işlemine hazır hale gelmiş oluyor. Maskenin yan kısımlarında katlama işleminin yapılması önemli. Maskede, kulağa takılmak üzere monte edilecek lastikler sebebiyle, tela kumaşın 17 santimetrelik kısmı katlanarak 'oluk oluşturularak' dikiliyor. Yanlardan başlayarak tüm maskenin dikimi basit iğne dikişiyle tamamlanıyor. Maskenin yanında oluşan oluklardan lastik geçiriliyor, lastiğin iki ucu birbirine dikiliyor ve dikilen kısım oluk içinde görünmeyene kadar döndürülüyor. Böylece maske tamamlanıyor."

Gereken malzemeler

İki adet 20 santimetrelik lastik, bir miktar toplu iğne.

Poşetlemede veya paketlemede kullandığımız kapatma teli.

Dikiş ipliği, makas, dokusuz yüzey tela.
Memurlar.Net
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