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Gönüllülerden 40 bin siperlik

Üç mühendisin sağlık çalışanlarına siperlik yapmak için bir araya geldiği platform, 2 haftada 40 bin yüz siperliğini 250 sağlık kurumuna ücretsiz ulaştırdı. Siperliklerin üzerine "Sizi seviyoruz, size minnettarız" yazılarıyla salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri yazıldı
 09 Nisan 2020 08:21
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Gönüllülerden 40 bin siperlik

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Mekatronik mühendisi İlker Vardarlı, elektronikçi Ramazan Subaşı ve endüstri mühendisi Doğukan Güngör, koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde sağlık çalışanlarının erişmekte güçlük çektikleri siperli maskeleri üretebilmek için üç boyutlu yazıcılarını hazır hale getirmişti. '3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi'ni başlatan üç arkadaşa kısa zaman içinde Türkiye'nin 81 ilinden 4 bin adetten fazla üç boyutlu yazıcıları olan gönüllüler eşlik etti. Evlerinde siperlik üretmeye başlayan gönüllülerin arasına oyuncu Begüm Kütük ile eşi, karikatürist Erdil Yaşaroğlu da katıldı.

Örnek organizasyon

Gönüllüler, salgının başladığı günlerde fırsatçıların tanesini 150 TL'ye satmaya çalıştığı siperli maskeleri 5 TL'lik bir maliyetle üreterek, Türkiye Motosiklet Platformu'nun gönüllü ekibi ve diğer illerde de Whatsapp grupları üzerinde gönüllülerle ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına ulaştırmaya başladı. '3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi' kurucularından İlker Vardarlı, gelinen süreci Milliyet'e değerlendirdi:

"Bu, sağlık personelinin virüsten korunmasına destek için başlattığımız bir sosyal sorumluluk girişimi. Girişimin üzerinden üç hafta geçti. Gönüllülerle ikinci haftada 10 bin, üçüncü haftada 30 bin siperlik ürettik. 81 ilde 4 binden fazla üç boyutlu yazıcı ile üretilen siperlikler, 250'yi aşkın sağlık kurumuna ulaştırıldı. Yeni gönüllülerimiz ile daha fazla siperlik üretmeyi hedefliyoruz."

Taşçıoğlu adı

İlker Vardarlı: "Siperlikleri ulaştırdığımız sağlık çalışanları 'Yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz' dediler. Ayrıca üretilen siperliklerin üzerine 'Sizi seviyoruz', 'Size minnettarız' yazıları yazıldı. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sağlık çalışanlarımızı da anmak için isimlerini siperliklerin üzerine yazdık. Çok büyük ham madde desteği alıyoruz."

Dönüştürülmüş plastikten yüz siperliği

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA, ürettikleri ilk 10 bin yüz siperliğini sağlık kuruluşlarına gönderdi. Proje kapsamında Bahçeşehir Koleji Darıca Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri de dönüştürülmüş plastikten imal ettikleri yüz siperliklerini sağlık kuruluşlarına göndermeye başladı. 'Atık Pet Şişe Toplama' projesinde toplanan 1.5 ton atık plastik, bir firma tarafından asetat haline dönüştürüldü. Bahçeşehir Koleji Darıca Fen ve Teknoloji Lisesi'ne verilen 600 kilo asetat ile yüz siperliği imal eden öğrenciler, siperlikleri sağlık kuruluşlarına gönderdi.

Cihat Aslan
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