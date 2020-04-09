1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Verem aşısı iddiası bir spekülasyon'

New York Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarından Gonzalo Otazu'nun BCG (verem) aşısının zorunlu olduğu ülkelerde Kovid-19 vaka sayıları arasında bir korelasyon olabileceğini öne sürmesi tartışma konusu oldu.
 09 Nisan 2020 08:42
Yazdır
'Verem aşısı iddiası bir spekülasyon'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Otazu, BCG aşısının zorunlu olmadığı İtalya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerin koronavirüs salgınından, bu aşının zorunlu olduğu ülkelere oranla daha fazla etkilendiğini iddia ederken, uzmanlar Otazu'nun görüşlerine temkinli yaklaştılar.

İDDİA: Verem aşısının zorunlu olmadığı İtalya, Hollanda, ABD koronavirüs salgınından daha çok etkilendi.

CEVAP: Bu iddia bilimsel verilere değil gözleme dayanıyor. Kurulan bağlantı sadece bir spekülasyon.

'Varsayım üzerinden çare üretemeyiz'

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Sercan Ulusoy, söz konusu çalışmanın henüz varsayım olduğunu belirterek; "Yayınlanan makalenin bilimsel değeri olup olmadığı bile tartışmalı. Varsayımlar üzerinden hastalıklara çare üretemeyiz. Kovid-19'a yönelik nitelikli çalışmalar arttıkça net bilgiler elde edeceğiz. Verem aşısının immünolojik özellikleri var. Ancak bu aşıyı olanların Kovid-19'dan etkilenmediğ yaklaşımı kanıtlanmış olsa Dünya Sağlık Örgütü çıkıp açıklar ve ülkelerde BCG aşısını uygulamaya başlar. Aşıların tamamı bağışıklık sistemini harekete geçirip, güçlendiren ürünler. Verem aşısı ile Kovid-19'un üstesinden gelineceği algısı şu an için bilimsel kanıtı olan bir söylem değil. Spekülatif bir yaklaşım" dedi.

'Kafa karıştırmak doğru değil'

Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova da, ortaya atılan iddianın sadece bir gözlem olduğuna dikkat çekerek, "Otazu'nun gözleme dayalı makalesi, henüz tıbbi bilim dergilerinde yayınlanmış değil. Verem aşısı ile Kovid-19 arasında bağlantı kurulması spekülasyon. Kovid-19 hastalığı henüz çok yeni. BCG aşısının verem dışında başka hastalıklara karşı da bağışıklık arttırıcı özelliği biliniyor. Ancak Kovid-19'da etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Kafa karışıklığı ve kaos yaratan söylemleri vatandaşların önünde konuşmak veya ortaya atmak doğru değil" diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs erkekleri niye vuruyor?
09 Nisan 2020 09:01		 Eczacılar: Günah keçisi olduk
09 Nisan 2020 08:26
Gönüllülerden 40 bin siperlik
09 Nisan 2020 08:21		 Evde kendi maskesini yapmak isteyenler için video
09 Nisan 2020 08:15
İstanbul'da nüfus arttıkça vaka da artıyor
09 Nisan 2020 08:12		 Ekmeği ve saç tıraşını evde yapıyoruz
09 Nisan 2020 08:05
Emekliler gezici şube istiyor
09 Nisan 2020 07:46		 Fırsatçılık virüsten beter: Salgın merdiven altına taşındı
09 Nisan 2020 07:31
Sigarayı bırakmak isteyenler arttı: Online terapi hizmeti devreye giriyor
09 Nisan 2020 07:12		 Aksaray vaka sayısı az olan şehirlerden biri
09 Nisan 2020 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?
Sumbas Kaymakamından deprem açıklaması
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Eczacılar: Günah keçisi olduk
Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu
Türkiye temsilcisi olmayan sosyal ağlara erişim cezası geliyor
Atatürk Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Soma'da işlenen vahşi cinayetin sırrı çözüldü
Korona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kronik hastalık 1
la casa de papel 3
suriyeli kadının altız doğurması 4
memurlar.netten mesaj almak 2
Pizza 3
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 1
perte çıkmak 1
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
Çağındeniz 1
SON İLANLAR
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 2 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam