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İstihdamın kapısını evden sipariş açtı

Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları da virüs etkisiyle değişiyor. Tüketicilerin çoğu 'evde kalın' çağrısına uyarak mümkün olmadıkça evden çıkmıyor ve gıda, hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerini internet üzerinden sipariş ediyor.
 09 Nisan 2020 08:46
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İstihdamın kapısını evden sipariş açtı

Evden siparişin artması yeni istihdam kapılarını da araladı. Şirketler yeni istihdamın yanı sıra farklı departmanlardaki çalışanlarını da e-ticarete kaydırdı.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, bu dönemde e-ticaret kanalının stratejik öneminin arttığını dile getirdi.

E-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü belirten Ekmekçi, "Bu pazar içindeki market alışverişlerinde yüzde 500'e varan büyümeler gözlemliyoruz. Bu artan ihtiyacı karşılayabilmek için geleneksel market zincirleri online kanallarındaki personel sayılarını artırarak operasyonlarını büyüttü" diye konuştu.

Sadece online hizmet veren firmaların da yeni yatırımlarla daha büyük alanlara hizmet vermeye başladığını kaydeden Ekmekçi, istihdam ihtiyacının yüzde 15 - 20 arttığını açıkladı.

İşe alım sürüyor

Migros başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda 45 bin kişilik çalışan sayısını daha da artırıyor. Sanal market operasyonları için 1.200, mağazaları için 1.000 yeni işe alım yapan Migros toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros'un önümüzdeki günlerde yapacağı 1.000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdam 1 ayda 3.200 kişiye ulaşacak.

Araç da alınıyor

Online market istegelsin'in CEO'su Sedat Yıldırım ise, artan talepleri karşılayabilmek için 100 kişiyi daha işe aldıklarını belirtti. Dağıtım kapasitelerini iki katına çıkardıklarını söyleyen Yıldırım, "Araç sayımızı artırdık, işe alımlarımız da sürüyor. İlk vakanın görülmesiyle beraber siparişlerde yüzde 80 artış gözlemledik" dedi.

Yemeksepeti İş Geliştirme Direktörü Mert Baki, Yemeksepeti Banabi olarak tüketicilerin market ürünlerine ulaşımı konusunda rol üstlendiklerini belirtti. Baki, "11 Mart'tan bu yana 650 kişi Banabi projesinde çalışmak üzere aramıza katıldı. Bu kritik dönemde işe alımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Güçler birleşiyor

Mağaza faaliyetlerine geçici ara veren Teknosa'nın çalışanları bir süreliğine Carrefoursa marketlerinde görevlendiriliyor. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "İşbirliğiyle Carrefoursa'nın artan iş yükünü karşılamak için 150 Teknosa çalışanının bir süreliğine Carrefoursa marketlerinde görev almasını hedefliyoruz" dedi.

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai de, Türkiye'de 4500'e yakın çalışanla hizmet verdiklerini söyledi. Minialai, "Bu dönemde 170 kişiyi daha istihdam ettik. Bu yönde planlamalarımız sürüyor" diye konuştu.

Kargonun yarısı e-ticaret'e ait

Kaynak Holding ve Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi, birçok firmanın iş yerlerini kapatması, bireysel müşterilerin evden çıkmaması ile bu kanalda kargo gönderiminin büyük oranda yavaşladığını belirterek, "e-ticaretin hız kazanması ile bizim de yoğunluğumuz artmış oldu. Teslim ettiğimiz kargoların neredeyse yarısı e-ticaret şirketlerine ait" dedi.

Önlemler alındı

Seyfi, AA'ya yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirlere de değinerek, her gün ateş ölçümü yapıldığını, uygun birimlerde evden çalışmaya geçtiklerini, 60 yaş üzeri, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve hamile çalışanları izne çıkardıklarını anlattı.

Tüm çalışanlara eldiven, maske ve el dezenfektanı dağıttıklarını aktaran Seyfi, koronavirüs nedeniyle artık alışverişlerin internet üzerinden yapılmaya başlandığını söyledi.

Seyfi, "En küçük ihtiyaçlar bile e-ticaret siteleri üzerinden karşılanınca e-ticaret yoğunluğu arttı. Birçok kurumsal firma ve KOBİ müşterilerimizin iş yerlerini kapatması, bireysel müşterilerimizin evden çıkmaması ile birlikte bu kanalda kargo gönderimi büyük oranda yavaşladı.

Dolayısıyla belli alanlarda kargo gönderimleri azalırken, e-ticaretin hız kazanması ile bizim de yoğunluğumuz artmış oldu. Teslim ettiğimiz kargoların neredeyse yarısı e-ticaret şirketlerine ait" dedi.

Aylin Rana Aydin
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