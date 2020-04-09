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Koronavirüs erkekleri niye vuruyor?

COVID-19 hastalığının 50 ve 60 yaş üstü erkeklerde daha ağır seyrettiği görülüyor. Ölümlerde de erkeklerin oranı daha fazla. Uzmanlara göre bunun bir nedeni erkeklerde tek X kromozomunun olması.
 09 Nisan 2020 09:01
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Koronavirüs erkekleri niye vuruyor?

Milliyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: Henüz kesin olarak ayrı bir risk grubu olarak belirlenmeseler de, 50'li ve 60'lı yaşlarındaki erkeklerin, kronik bir rahatsızlıkları olmasa bile koronavirüsten daha fazla etkilendikleri görüldü. Hayatını kaybeden erkeklerin oranı da kadınlardan daha fazla. Oxford Üniversitesi'nde bağışıklık sistemi üzerine çalışan Profesör Philip Goulder, "Erkeklerde X ve Y kromozomları varken kadınlarda çift X kromozomu bulunuyor. Bazı kritik önemdeki bağışıklık genleri, X kromozomunda yer alıyor" sözleriyle ortaya yeni bir teori attı. Oxford'lu profesörün teorisini Türk uzmanlara sorduk. İşte yanıtları:

KADINLARDA XX AVANTAJI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Erkekler kızamık ve toksoplazma dışında tüm enfeksiyonları kadınlara oranla daha ağır geçirir. Genetik anlamda bunun iki sebebi var. Y kromozomu enfeksiyona daha yoğun cevap vermeye sebep olan faktörleri sentezler. X kromozomu ise özellikle enfeksiyona verilen cevabın belirli bir noktada durmasını sağlar. Kadınlarda iki X erkeklerde XY kromozomu bulunur. Kadınlarda X'lerden hangisi daha iyi çalışıyorsa diğeri baskılanır. Erkeklerde ise bir tane X kromozomu olduğu için mecburen o devreye girer. Bu durum enfeksiyon hastalıklarında kadınlar için büyük avantaj oluşturur.

SİGARA DA BİR ETKEN

İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Çağatay Tarhan: Erkeklerin kadınlardan daha fazla ölmesinin sebeplerini tek bir biyolojik etkene indirgemek riskli olabilir. Kadınlarda genetik olarak çift X bulunur. Ancak X'lerden biri inaktiftir. Kadınlarda bağışıklığı düzenleyen özel genler var. Kadınlarda doğurganlık olduğu için enfeksiyonlara daha dirençlidirler. Sadece X kromozomu değil östrojen de bağışıklıkla ilgili bir hormon. Erkeklerdeki testosteron ise tam tersi bağışıklığı düşüren bir hormon. Sigara içme oranları, hijyene dikkat etme farkları, çalışma koşulları gibi daha pek çok etken sayabiliriz.
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