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Çarşaflı hırsız temizlikçi çıktı

Suriye uyruklu işinsanı M.A.'nın rezidans dairesine giren çarşaflı hırsızlar içerisinde 11 kilo altın ve 140 bin Euro bulunan çelik kasayı duvardan sökerek kaçtı. Polis ekipleri, soyguncuların M.A'nın ofisi ve evinde temizlik yapan kişiler olduğunu saptadı
 09 Nisan 2020 09:04
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Çarşaflı hırsız temizlikçi çıktı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Suriye uyruklu işinsanı M.A.'nın rezidans dairesine giren çarşaflı hırsızlar içerisinde 11 kilo altın ve 140 bin Euro bulunan çelik kasayı duvardan sökerek kaçtı. Polis ekipleri, soyguncuların M.A'nın ofisi ve evinde temizlik yapan kişiler olduğunu saptadı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Suriyeli işinsanı M.A.'nın rezidans dairesine, 13 Mart'ta hırsızlar girdi. Hırsızlar evdeki çelik kasayı duvardan sökerek alıp kayıplara karıştı. Polisi arayarak şikayetçi olan M.A., kasanın içinde 11 kilo altın ve 140 bin Euro olduğunu söyledi.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi. Rezidansın güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İşinsanı, görüntülerdeki kadınların ev ve ofislerine temizlik işlerini yaptıklarını söyledi. Daha öncede hırsızlık ve diğer suçlardan kayıtları bulunan Abobaker A. (32), Abdullah A. (28), Itıdal K. (28), Seyhan Nur Ü. (22) ve Aybegüm Ü. (31) gözaltına alındı. M.A.'ya ait 11 kilo altın ve 140 bin Euro değerinde dolar ve TL şüphelilerin üzerinde çıktı. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

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