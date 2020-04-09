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Sağlıkçıya jestte uzlaşamadılar

Meclis'te görüşmeleri sancılı şekilde devam eden İnfaz Yasası düzenlemesinde yeni tartışma konusu, sağlık personeline şiddetin cezasının ağırlaştırılması oldu.
 09 Nisan 2020 09:10
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Sağlıkçıya jestte uzlaşamadılar

GENEL Kurul'da tümü üzerine görüşmelerin devam ettiği teklif dün yeni gerilim konuları nedeniyle ağır ilerledi. Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'daki saldırısı ve çalışma yöntemiyle ilgili tartışmalar nedeniyle görüşmeye iki kez ara verildi. İlk tartışmada MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Diyarbakır'da 5 Kürt vatandaşı kancıkça bir pusuda, şerefsiz katiller tarafından hayatlarını kaybetmişlerdir. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin. Bu Meclis böyle bir affı asla gerçekleştirmeyecektir" deyince tartışma çıktı. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüyünce görüşmeye ara verildi. Daha sonra CHP ile AK Parti arasındaki atışmalarla gerilim çıktı.

Hürriyet'ten Bülent Sağıroğlu'nun haberine göre: Sağlık personeline şiddete cezanın ağırlaştırılması için CHP'nin istediği teklifin gündeme alınması önceki gün AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

MHP ile ortak hazırladıkları teklifi Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi: "Bu konu doktorumuzun, hemşiremizin, hepimizin konusu ve tüm partilerin desteği ile bu işi yapmak durumundayız. Fakat başta HDP ve CHP'nin şu an görüşülen infaz yasasının bazı bölümlerine şerhi olduğundan, bu kanuna eklemeyi uygun görmediler. Sağlıkla ilgili çalışma içinde olan hangi personelimiz varsa bunların tümünü kapsıyor. Doktorumuza bir başka doktor olması kaydıyla çekilme hakkı tanınacak. Kişi hakaret etti ya da yaraladı, 'Ben bunu ilk defa yapıyorum. Para cezası alacağım' diyemeyecek. Bu suçlarda tüm faillerin cezaevine girmesi öngörülüyor."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Komisyonlara sevk edilmeden önce bütün partilerin sağlıkçı milletvekilleri toplansın, Gerçekten ihtiyaca yönelik bir şey yapalım. Metin çok kötü" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "Muhalefeti yok sayıyorlar" dedi.

İNFAZA 'YOKLAMA' MOLASI

İnfaz düzenlemesinde teklifin geneli üzerindeki konuşmaların ardından maddelere geçilmesine ilişkin oylamada HDP milletvekilleri yoklama istedi. İki yoklamada da toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca Meclis Başkanvekili Levent Gök, Genel Kurul'u kapattı. Görüşmelere bugün devam edilecek.

AK PARTİ'NİN TEKLİFİ

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklif, sağlık personeline yönelik baskı ve şiddet eylemlerinde cezaların yarı oranında arttırılmasını içeriyor. Saldırılarda, 'cezanın ertelenmesi ve hükmün geri bırakılması' kaldırılıyor. Teklife göre yaralamalı bir saldırıda verilecek ceza 1.5 yıl ile 4.5 yıl arasında, tehdit halinde 9 ay ile 3 yıl arasında, hakaret halinde 4.5 ay ile 3 yıl arasında olacak ve bu cezalar ertelenmeyecek.

CHP NE İSTİYOR?

CHP'nin teklifi Türk Ceza Yasası'na ayrı bir hüküm eklenmesini öngörüyor. Cezaların yarı oranında arttırılmasını, erteleme olmamasını, cezanın paraya çevrilmemesini içeriyor. CHP'nin teklifi ayrıca, sağlık çalışanlarına baskı yapılırsa 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini de düzenliyor.
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