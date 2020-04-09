1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu

Bursa'da, koronavirüse yakalanan Havva Er (58), hastanedeki 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Karantina altındaki mahallesine giderken yaşadığı süreci anlatan Er, "Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu" dedi.
 09 Nisan 2020 09:30
Yazdır
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu

Keles'in karantinaya alınan Yazıbaşı Mahallesi'nde oturan Havva Er, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Er, 31 Mart'ta tedaviye alındı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen Havva Er, taburcu edildi. 3 gün tek kişilik odada tedavi gördüğünü belirten Havva Er, "Çekirge Devlet Hastanesi'nde 3 gün tek kişilik odada kaldım. Sonra normal odaya aldılar. Toplamda 7 gün tedavi gördüm hastanede. 8'inci günümde taburcu oldum. Hastalık ilk olarak öksürükle başladı. Kusmayla birlikte göğsümde sıkışma oldu. Öleceğimi zannettim. Çok şükür, demek ki daha yiyecek ekmeğimiz, suyumuz varmış. Ablamda da virüs var, erkek kardeşimde de var. Birbirimizle görüştüğümüz sırada herhalde bulaştı. Mahallemizde cenaze vardı. Herkes oraya gelmişti. Ablamlar da gelmişti cenazeye. Tanımadığımız birkaç aile de gelmişti. Oradan bulaştı diye düşünüyorum. Ablam şu anda yoğun bakımda, çocukları da hastanede yatıyorlardı. Tedavi oldular ama ablam hala yoğun bakımda. Ablam için üzülüyorum" diye konuştu.

'ÇOK AĞIR BİR HASTALIK, LÜTFEN EVDE KALIN'

Karantinada olan mahallesine jandarma izniyle gireceğini belirten Er, şunlar söyledi:

"Hastanede koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Allah razı olsun hastanedeki doktorlarımız, hemşirelerimiz sayesinde iyileştim. Hastalandığımda ağrımadık yerim kalmadı. Bütün eklemlerimde, göğsümde ağrı oldu. Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu. Şimdi köyüme dönüyorum. Jandarma ekipleri köyün girişinde beni bekliyormuş. İzin alınca köye gireceğim. Hastanede kimseyle görüşemiyordum. Sağ olsun hemşireler bana çok moral verdi. Ailemle görüştük. Komşularımız aradı, onlar moral verdi. Hastanede çok üzüldüm. Burada ölsem beni kimse göremeyecek diye düşündüm. Nefes alamıyordum. Allah'ım 6 evladım var, sen beni onlara bağışla diye dua ettim. Hastanede kendime sürekli moral vermeye çalışım. Moralimi yüksek tutarak hastalığı yendiğimi düşünüyorum. 14 gün karantinada durmam lazım. Eğer ailemin sağlığını düşünüyorsam kendimi karantinaya almam lazım. Bekar olan 3 çocuğumu evlendireceğim. Ailemi düşünmem lazım. Hastalığım sırasında Keles Belediyesi, Dağ-Der sağ olsun çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu çok tehlikeli bir hastalık. Herkes kendine dikkat etsin. Çok ağır bir hastalık. Ne olur herkes evine kapansın. Dışarı çıkmayın."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
09 Nisan 2020 10:36		 Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi
09 Nisan 2020 09:53
Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
09 Nisan 2020 09:49		 Koronavirüs erkekleri niye vuruyor?
09 Nisan 2020 09:01
'Verem aşısı iddiası bir spekülasyon'
09 Nisan 2020 08:42		 Eczacılar: Günah keçisi olduk
09 Nisan 2020 08:26
Gönüllülerden 40 bin siperlik
09 Nisan 2020 08:21		 Evde kendi maskesini yapmak isteyenler için video
09 Nisan 2020 08:15
İstanbul'da nüfus arttıkça vaka da artıyor
09 Nisan 2020 08:12		 Ekmeği ve saç tıraşını evde yapıyoruz
09 Nisan 2020 08:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - 'Fatih' sondaj gemisi İstanbul'da10:36 - Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor10:28 - Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı10:13 - Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor10:12 - Kurum servisinden korona bulaştı10:11 - Öğrencilerin kredi borçlarına erteleme10:03 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Emekli öğretmenlerin kimlik kartı ve yeşil pasaport sorunu nasıl çözülür?09:58 - İl müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım09:57 - MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
09:53 - Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi09:50 - Uzmanından 'sık yıkanan eller için nemlendirici kullanılması' önerisi09:49 - Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı09:41 - Dolar yüksekten uçmaya devam ediyor09:32 - Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek09:30 - Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu09:21 - Süleyman Soylu'dan Kulp talimatı! Bulunca lime lime edin09:16 - Tarım ve Orman Bakanlığı: İdari izindeki işçilere, yemek yardımı ve servis ücreti ödenmez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
Eczacılar: Günah keçisi olduk
Süleyman Soylu'dan Kulp talimatı! Bulunca lime lime edin
Sağlıkçıya jestte uzlaşamadılar
Kayıt dondurmadan araştırma görevlileri yararlanabilecek mi?
Sumbas Kaymakamından deprem açıklaması
Getir, bir çalışanının korona testinin pozitif çıktığını duyurdu
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bıyık bırakmak 6
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
ibrahim temo 1
karantinayı hangi evde geçirirsin 1
kronik hastalık 1
pırasa 1
motorine 15 kuruş zam 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 2
Pizza 3
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam