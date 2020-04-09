Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 76 yaşındaki Ahmet Gözükara, devletin verdiği bin liranın yarısıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
|09 Nisan 2020 09:49
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 76 yaşındaki Ahmet Gözükara, devletin verdiği bin liranın yarısıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
Ağzıkara köyünde yaşayan Gözükara'nın evine gelen jandarma ekibi, "Ahmet amca Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına bağışlamak istediğiniz 500 lirayı Ziraat Bankasına götürdük, senin adına yatırdık." diyerek bilgilendirmede bulundu.
"Bizden herhangi bir isteğin var mı?" diye soran ekibin bağış dekontunu verdiği Gözükara ise "Devletimiz sağ olsun. Milletimiz var olsun." diye konuştu.
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