Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN 'TERAVİH' AÇIKLAMASI Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar arasında bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım