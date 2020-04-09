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Öğrencilerin kredi borçlarına erteleme

Hükümet, koronavirüs salgınıyla dört koldan mücadele sürdürürken, öğrencilerin kredi, belediyelerin borçlarından eğitimde yeni döneme ilişkin başlıkları da içeren 62 maddelik yasa taslağı teklifi hazırlandı.
 09 Nisan 2020 10:11
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Öğrencilerin kredi borçlarına erteleme

Hükümet, koronavirüs salgınıyla dört koldan mücadele sürdürürken, öğrencilerin kredi, belediyelerin borçlarından eğitimde yeni döneme ilişkin başlıkları da içeren 62 maddelik yasa taslağı teklifi hazırlandı.

Görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunulan taslakta yer alan düzenlemelere göre, toplu görüşme masasına oturacak sendikayı belirleyen üye sayısının tespit edilmesine ilişkin istatistik 15 Temmuz 2020 tarihinden 2020 yılının Eylül ayına ertelenecek. Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde, gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilerek bakım ücreti ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı, salgın süresince belediyelerin tüm vergi, sigorta primi, elektrik borçlarını ve su alacakları gecikme faizi ve zammı olmadan erteleyebilecek. Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ'a devredilen elektrik borçları için yapılandırma hakkı sağlanıyor.

Öğrenci kredilerinin geri ödemesinde TEFE yerine YÜFE uygulanacak. Öğrencinin borcunu geri ödemeye başlama süresi 1 yıl uzatılabilecek. Salgın hastalık gibi durumlarda eğitime uzun süre ara verilmesi halinde yaz tatilinde eğitim öğretime devam edilmesi, telafi eğitimi yapılması sağlanıyor. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından haklı bir gerekçe olmaksızın bir mal veya hizmetin satış fiyatında aşırı artış yapılamayacak. Stokçuluk yapılmaması yasaya bağlanacak.

Sabah
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