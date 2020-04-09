Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
|09 Nisan 2020 10:36
|Yazdır
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, akşam ise Kars ve Ardahan'ın güney kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.
Yağışların geceye kadar devam etmesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Iğdır'da 1, Erzincan'da 5, Tunceli'de ise 6 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Erzincan'da 15, Tunceli'de 14, Iğdır'da 13, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 11, Kars'ta 10 derece olması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salgın nedeniyle seyahat edemeyen 7 yabancıyı evinde ağırlıyor
09 Nisan 2020 11:57
|Bilecik sokaklarında 'otobüsten konser' ile vatandaşlara moral veriyorlar
09 Nisan 2020 11:46
|'Ürünlerin paketlerini çamaşır suyuyla yıkayın'
09 Nisan 2020 11:39
|Koronavirüste mayısta gerileme beklentisi
09 Nisan 2020 11:07
|Koronavirüsü yenen Rüştü: İyi ki sigarayı bırakmışım
09 Nisan 2020 10:50
|Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi
09 Nisan 2020 09:53
|Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
09 Nisan 2020 09:49
|Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
09 Nisan 2020 09:30
|Koronavirüs erkekleri niye vuruyor?
09 Nisan 2020 09:01
|'Verem aşısı iddiası bir spekülasyon'
09 Nisan 2020 08:42