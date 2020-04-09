Koronavirüsü yenen Rüştü: İyi ki sigarayı bırakmışım
|09 Nisan 2020 10:50
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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavisinin ardından virüsü yenerek taburcu olan eski milli kaleci Rüştü Reçber, "Şu an taburcu oldum ve evdeyim. 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım" dedi.
Koronavirüs yenen eski milli kaleci Rüştü Reçber, geçirdiği tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sözcü'ye konuşan 46 yaşındaki eski file bekçisi, "Öncelikle çok teşekkür ederim. Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim. 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Tüm sevenlere iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Reçber, eşi Işıl Reçber'in hastalığı kendisine bulaştırdığı iddiasıyla ilgili olarak ise "Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok" mesajını iletti.
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