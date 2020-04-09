1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüste mayısta gerileme beklentisi

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüsün Türkiye'de nisan sonu gibi zirve yapmasını, mayısta ise düşüşün başlamasını bekliyorum. Önemli olan zirveye kaç hasta ile ulaşacağımız
 09 Nisan 2020 11:07
Yazdır
Koronavirüste mayısta gerileme beklentisi

- İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında mayıs ayında gerileme beklediğini kaydetti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün yükselme eğrisine dair bilgiler verdi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs tehdidinin devam ettiğini belirten Yılmaz, "Kovid-19'un Türkiye'de nisan ayının sonu gibi zirve yapmasını, mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum. Önemli olan zirveye kaç hasta ile ulaşacağımız. Zirveye kadar ulaşacağımız hasta ve ölen hasta sayısı kadar, zirve dönüşü de vaka sayımız olacak. Bu yüzden hastalığın bulaşmasını engellemek için elimizden gelen azami gayreti göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Aşı bulunsa da bulunmasa da hastalıktan kurtulacağız"

Türkiye'deki Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarının henüz emekleme aşamasında olduğunu kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin ilaçla tedavide ise en iyi ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

"Aşı bulunmadığı sürece Kovid-19'dan kurtulamayacağız" görüşüne katılmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her durumda bu hastalıktan kurtulacağız, mesele ne kadar erken kurtulacağımız. Bir yıl içinde aşı veya etkili bir tedavi bulunursa çok daha erken kurtulacağız. Ülkemizde tüm tedavi seçenekleri ücretsiz olarak sunuluyor. Plazma tedavisi içinse bizim merkezimiz de dahil olmak üzere birçok merkez çalışıyor. Bunun için gerekli altyapı birçok merkezde var. İlaç tedavisi ve plazma tedavileri belirli oranda etkili ama başarı oranlarını tam olarak bilmiyoruz."

- "Türkiye hazırlıksız yakalanmadı"

Türkiye'nin salgına İtalya, İspanya ve Fransa kadar hazırlıksız yakalanmadığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye Kovid-19'a hazırlıksız yakalanmadı, hastane ve altyapı hazırlıklarını önceden planlayabildi. Eksik kaldığımız yer test sayısı oldu, test sayısı daha yeni yeni olması gereken sayılara çıktı. Bu nedenle hasta sayısını ilk 2 hafta yeterince hızlı tespit edip aksiyon almakta geri kalındı. Bu tablo tüm ülkelerde böyle oldu. Türkiye'deki hasta olan ve ölen hasta sayıları diğer ülkelerle benzer artış gösteriyor. Şu an yapılan her şey, atılan tüm adımlar yerinde. Uluslararası uçuşların durdurulması, okulların erken tatil edilmesi, etkinliklerin iptal edilmesi, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve daha sonra 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı enfeksiyonun yayılmasını önlemede önemli adımlar. Sosyal mesafeye uyum bu hastalığın bulaşmasını önlemede en önemli adım."

Prof. Dr. Yılmaz, gönüllü karantina ve sosyal mesafeye uyulması halinde hastalığın yayılmasının önüne geçilebileceğini, kurallara uyulmaması durumunda ise vaka sayılarında artış olacağı uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kurum servisinden korona bulaştı
09 Nisan 2020 10:12		 Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber!
08 Nisan 2020 23:40
İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
08 Nisan 2020 21:53		 Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
08 Nisan 2020 19:58
İtalya'da ölüm sayıları her geçen gün düşüyor!
08 Nisan 2020 19:16		 Koronavirüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı
08 Nisan 2020 19:15
Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
07 Nisan 2020 23:59		 Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu
07 Nisan 2020 23:32
Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:36		 İtalya'da son 24 saatte 604 hasta hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:11 - Bakanlık geç hareket edince ilan edilen kadroların yarısı boş kaldı12:09 - Maske takmadığı için kendisini uyaran market çalışanlarına saldırdı12:06 - İçişleri: Koronavirüs operasyonunda 462 kişi gözaltına alındı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları11:59 - MEB ayda 300 bin 'yüz koruyucu siperlik' için seri üretime başladı11:57 - Salgın nedeniyle seyahat edemeyen 7 yabancıyı evinde ağırlıyor11:46 - Bilecik sokaklarında 'otobüsten konser' ile vatandaşlara moral veriyorlar11:43 - Gram altın 361 lira seviyelerinde11:43 - AK Parti'li Çelik: Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz11:39 - 'Ürünlerin paketlerini çamaşır suyuyla yıkayın'
11:38 - Kamu ihalelerinde Koronavirüs dönüşümü11:36 - '2,3 milyon haneye 1.000'er lira ulaştırmayı hedefliyoruz'11:25 - Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk üç ayında büyük darbe11:19 - Acil durumlar dışında diş tedavisi için ısrar edilmemesi uyarısı11:16 - Altın fiyatlarında inişli-çıkışlı trendin devamı bekleniyor11:14 - YÖK'ten uygulama eğitim dersleriyle ilgili yeni karar11:13 - Aşı için çalışan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım11:07 - Koronavirüste mayısta gerileme beklentisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini beğeniyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Eczacılar: Günah keçisi olduk
Süleyman Soylu'dan Kulp talimatı! Bulunca lime lime edin
Kurum servisinden korona bulaştı
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor
İl müdür yardımcısından tepki çeken paylaşım
Aşı için çalışan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maria 3
Pizza 3
Çağındeniz 1
kronik hastalık 1
Toplum bilimi kurulu 2
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
Emre Altındiş 1
suriyeli kadının altız doğurması 4
feyza altun 1
gram altın 2
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam