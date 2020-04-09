YÖK'ten uygulama eğitim dersleriyle ilgili yeni karar
|09 Nisan 2020 11:14
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Bilindiği üzere, bazı yükseköğretim kurumları tarafından senato kararı doğrultusunda ön lisans programlarında 3+1, lisans programlarında ise 7+1 eğitim modeli uygulanmaktadır.
Bu durumda olan öğrenciler bir dönemi uygulama eğitimi alarak işletmelerde çalışarak geçirmektedir.
Yükseköğretim Kurulu, pandemi dolayısıyla eğitime ara verilmesi ve aynı şekilde işletmelerde de uygulama eğitime devam etme imkanı kalmadığından dolayı, öğrencilerin 5+6 hafta süreyle aldıkları eğitim dikkate alınarak, eksik kalan uygulama eğitimlerinin ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinliklerle veya yaz öğretim şeklinde tamamlatılabilmesine karar verdi.
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