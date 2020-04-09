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MEB ayda 300 bin 'yüz koruyucu siperlik' için seri üretime başladı

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: İhtiyaçlara hızla cevap verebilmek için İstanbul'a gerekli yatırımı yaptık ve yüz koruyucu siper için kalıp üretilerek seri üretime geçildi
 09 Nisan 2020 11:59
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MEB ayda 300 bin 'yüz koruyucu siperlik' için seri üretime başladı

- Milli Eğitim Bakanlığınca günde 10 bin olmak üzere ayda 300 bin "yüz koruyucu siperlik" için seri üretime geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, meslek liselerinde, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünün seri üretimine başlamıştı.

Bu kapsamda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı.

Bakanlık, özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine BİLSEM'ler ile meslek liselerindeki 3D yazıcıları kullanarak bu alanda da üretime geçmişti.

Bu çerçevede, yüz koruyucu siperlik üretilmesi için gerekli altyapı destekleri sağlayan MEB, 3D yazıcıların üretim süresinin uzunluğu nedeniyle yüz koruyucu üretiminde seri hale gelebilmek için bir adım daha attı.

MEB, İstanbul Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini pilot okul olarak seçti ve bu meslek lisesinde yüz koruyucu siperlik kalıbı yapılarak seri üretime geçildi.

- Medikal cihaz üretimi için de Ar-Ge çalışması yapılıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında meslek liselerinin altyapısını güçlendirerek maskeden tuluma kadar ihtiyaç duyulan tüm alanlarda üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özer, seçtikleri illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ettiklerini bildirdi.

Sağlık çalışanları ve yüz temasının kaçınılmaz olduğu mesleklerde ihtiyaç duyulan yüz koruyucu siper üretimi için de 150 BİLSEM ve bazı meslek liselerindeki 3D yazıcıların kullanıldığını anımsatan Özer, şunları kaydetti:

"İlk etapta 3 boyutlu yazıcılarla günlük 1000 yüz koruyucu siper üretimi yapmayı hedeflemiştik. Bu üretim sürecinde yaklaşık 2 saatte 1 yüz koruyucu siper üretilebiliyordu. Ancak 3D yazıcıda üretim süresinin uzunluğu nedeniyle ihtiyaçlara hızla cevap verebilmek için İstanbul'a gerekli yatırımı yaptık ve kalıp çıkararak seri üretime geçtik. İstanbul Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, artık günde 10 bin yüz koruyucu siper üretim kapasitesine sahip oldu. Yani ayda 300 bin yüz koruyucu siper üretebileceğiz. Böylece özellikle sağlık çalışanlarımız için önemli olan yüz koruyucu siper üretimini artırarak teminde yaşanan sorunların aşılmasını hedefliyoruz."

Mahmut Özer, süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Bakanlığın ilgili birimlerine, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür'e ve Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu'na, İstanbul Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Hoşyiğit'e, yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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