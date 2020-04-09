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'2,3 milyon haneye 1.000'er lira ulaştırmayı hedefliyoruz'

Bakan Selçuk: Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız. 2,3 milyon haneye 1.000'er lira ulaştırmayı hedefliyoruz
 09 Nisan 2020 11:36
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'2,3 milyon haneye 1.000'er lira ulaştırmayı hedefliyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un TRT Haber'de yaptığı açıklamalardan notlar;

* Koronavirüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz.

* Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın. Koronavirüs haricinde de biz vatandaşlarımıza her daim dokunuyoruz. Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız. 2,3 milyon haneye 1.000'er lira ulaştırmayı hedefliyoruz.

* Kısa çalışma ödeneği faaliyetin tamamen ya da kısmen durması döneminde devreye soktuğumuz bir program. İşsizlik sigorta fonu yüzde 2 işveren, yüzde 1 işçi ve yüzde 1 devlet ile oluşturulan bir fon. Buradan karşılanacak. Brüt yüzde 60 ödenecek. Ancak zaten bu nette yüzde 75. Yani çalışan yüzde 75'ini almış olacak. 1752 ile 4380 lira arasında gelir desteğini çalışanlarımıza sunmuş olacağız.

* Başvuru şartlarını da kolaylaştırdık. Belge sayılarını azalttık. 600 gün prim sayısını 400'e indirdik. Daha fazla çalışanımızın faydalanmasını sağladık. Belge sayısı çok az. Kategoride yer alan ruhsata tabii olduklarını göstermeleri yeterli. Hem İŞKUR'daki çalışma arkadaşlarımız hızlı bir şekilde dönmeye devam ediyor. Hem ekonomik direnç arttırmak hem de çalışanlarımıza destek sağlamak amacıyla yaptık.

Anadolu Ajansı
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