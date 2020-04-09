Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|09 Nisan 2020 12:03
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,7560
|6,7570
|Avro
|7,3540
|7,3550
|Sterlin
|8,3630
|8,4050
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7500
|6,8000
|Avro
|7,3400
|7,4000
|Sterlin
|8,2710
|8,4960
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