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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 09 Nisan 2020 12:03
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,75606,7570
Avro7,35407,3550
Sterlin8,36308,4050
ANKARA
ABD Doları6,75006,8000
Avro7,34007,4000
Sterlin8,27108,4960
Gram altın 361 lira seviyelerinde Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor Dolar yüksekten uçmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı
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