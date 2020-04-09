1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Din görevlisi, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Sinop'ta Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü bir din görevlisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı olan 4 bin 500 lira borcu kapattı.
 09 Nisan 2020 12:29
Yazdır
Din görevlisi, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

TDV'den yapılan açıklamaya göre, isminin açıklanmasını istemeyen Sinop'taki bir caminin din görevlisi, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda arkadaşlarından da topladığı maddi yardımlarla bir bakkal dükkanına giden din görevlisi, vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sinop İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Ali Hayri Çelik, şunları kaydetti:

"İsminin verilmesini istemeyen bu görevlimiz, arkadaşlarıyla aralarında topladıkları parayla 20 hanenin bakkala olan 4 bin 500 lira borcunu ödedi. Din görevlilerimiz bir yandan sahada yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşarken bir yandan da böyle güzel çalışmalara imza atıyor. Onlar bu sürecin adsız kahramanlarından. İnşallah bu zorlu günlerini dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ukrayna'dan gelen 16 Türk tır şoförü Zonguldak'ta karantinaya alındı
09 Nisan 2020 13:41		 Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
09 Nisan 2020 13:22
Diyanetten cenaze işlemleriyle ilgili yeni açıklama
09 Nisan 2020 13:12		 Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti
09 Nisan 2020 13:00
Hakim ve savcı adaylarına uzaktan eğitim
09 Nisan 2020 12:51		 Muğla'da kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek
09 Nisan 2020 12:48
Sur ilçesine araç girişine kısıtlama getirildi
09 Nisan 2020 12:47		 Adana'da toplu taşıma araçlarına yakıt desteği ve su faturalarında indirim
09 Nisan 2020 12:46
İçişleri: Koronavirüs operasyonunda 462 kişi gözaltına alındı
09 Nisan 2020 12:06		 Kamu ihalelerinde Koronavirüs dönüşümü
09 Nisan 2020 11:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış13:44 - Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020'de yüzde 0,5 büyümesini bekliyor13:41 - Ukrayna'dan gelen 16 Türk tır şoförü Zonguldak'ta karantinaya alındı13:39 - ABD, Türkiye'den tıbbi malzeme yardımı istedi13:35 - Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor13:29 - Milli futbolcu Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı13:27 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:25 - AYM: Mahkemeye yapılan itirazın 'gerekçesiz' reddi, hak ihlali13:24 - Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı13:22 - Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
13:17 - Çocuklar 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak13:15 - Koronavirüs, Suudi Kraliyet ailesinde yayılıyor13:12 - Diyanetten cenaze işlemleriyle ilgili yeni açıklama13:08 - MEB'den lise öğrencilerine soru destek paketi13:05 - İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bini geçti13:00 - Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti12:57 - Ordu'da bir kişi aracında tabancayla öldürülmüş bulundu12:57 - 14 bin işçi alımında, göreve başlama işlemlerine dair 12 maddelik açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini beğeniyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
Aşı için çalışan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Eczacılar: Günah keçisi olduk
Süleyman Soylu'dan Kulp talimatı! Bulunca lime lime edin
Koronavirüsü yenen Rüştü: İyi ki sigarayı bırakmışım
Kurum servisinden korona bulaştı
Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
mem.net sözlük cafe 5
ibrahim temo 1
memurlar.netten mesaj almak 2
konuşmak 1
pişman değilim 1
maria 3
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
la casa de papel 3
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 2
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam