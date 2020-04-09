Din görevlisi, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
|09 Nisan 2020 12:29
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TDV'den yapılan açıklamaya göre, isminin açıklanmasını istemeyen Sinop'taki bir caminin din görevlisi, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak amacıyla harekete geçti.
Bu kapsamda arkadaşlarından da topladığı maddi yardımlarla bir bakkal dükkanına giden din görevlisi, vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sinop İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Ali Hayri Çelik, şunları kaydetti:
"İsminin verilmesini istemeyen bu görevlimiz, arkadaşlarıyla aralarında topladıkları parayla 20 hanenin bakkala olan 4 bin 500 lira borcunu ödedi. Din görevlilerimiz bir yandan sahada yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşarken bir yandan da böyle güzel çalışmalara imza atıyor. Onlar bu sürecin adsız kahramanlarından. İnşallah bu zorlu günlerini dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız."
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