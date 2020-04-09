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MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi
 09 Nisan 2020 12:31
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MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi."

Anadolu Ajansı
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