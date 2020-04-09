Muğla'da kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek
|09 Nisan 2020 12:48
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Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel, temizlenebilmesi daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilecek.
Muğla İl Hıfzısıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre kamu kurumlarında üniforma giymesi gereken meslekler ve yöneticiler hariç, kamu çalışanlarının mesaiye serbest kıyafetle gelmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu kararla kamu kurumlarında görev yapan işçi, personel ve yöneticiler, temizlenebilmesi daha kolay ve rahat elbiselerle, kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde kalacak şekilde ikinci bir karara kadar serbest kıyafetlerle çalışabilecek.
Muğla Memur-Sen Başkanı Adem Köseoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, serbest kıyafet uygulamasına geçilmesi için Muğla Valiliğine yaptıkları başvurunun olumlu karşılanmasının, kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Köseoğlu, kararın alınmasında emeği geçen kurul üyelerine teşekkür etti.
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