Nusret'in paket servis fiyatları dudak uçuklattı
|09 Nisan 2020 12:46
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Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca kişi 'Evde kal' kampanyasının da etkisiyle evlerinden dışarı çıkmazken, restoranlar da paket servislerine ağırlık vererek müşteri kaybının önüne geçmeye çalışıyor.
Bu trende dünyanın dört bir yanında açtığı lüks et restoranları ile tanınan Nusret Gökçe de katıldı.
Nusret markasıyla ve tuzlama (Salt Bae) ile popülerlik kazanan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret, Türkiye'deki restoranlarında evlere servis uygulamasına hız verdi ancak paket servis fiyatları dudak uçuklattı.
Nusret'in evlere servis fiyatları hayli yüksek. Buna göre Nusret'in kuzu kafesinin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması dikkat çekti.
Fiyatların yüksekliği sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.
Kaynak: Milli Gazete
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