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Hakim ve savcı adaylarına uzaktan eğitim

Türkiye Adalet Akademisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hakim ve savcı adaylarının eğitiminde süreklilik için uzaktan eğitim modelini başlattı
 09 Nisan 2020 12:51
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Hakim ve savcı adaylarına uzaktan eğitim

Türkiye Adalet Akademisi (TAA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hakim ve savcı adayları için dijital eğitim başlattı.

Akademiden yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu kararları göz önünde bulundurarak 12 Mart'ta hakim ve savcı adaylarının eğitimlerinin ertelendiği hatırlatıldı.

Ardından gerekli hazırlıklar yapılarak hakim ve savcı adayları için dijital eğitime geçildiği belirtilen açıklamada, sistem üzerinden canlı derslerin ise 13 Nisan'da başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, uzaktan eğitim için Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Uzaktan Eğitim Merkezi kurulduğu, teknik donanım ihtiyaçları giderilerek stüdyo oluşturulduğu kaydedildi.

Konunun uzmanı personel ile eğitim kadrosunun kamera karşısına geçtiği vurgulanan açıklamada, Türkiye Adalet Akademisinde 7 sınıfta 240 hakim ve savcı adayının sistem üzerinden online ders kayıtlarını yaptırdığına değinildi.

Açıklamada, eğitimlerin, TAA Öğretim Üyesi Onur Utku Sevim'in "Savcılık Uygulamaları" konusundaki ilk dersiyle başladığı, uygulama kapsamında diğer öğretim üyelerinin de "Savcılık Uygulamaları", "HMK Uygulamaları", "CMK Uygulamaları", "Hukuk Yargılamasında Harç ve Giderler" konularında eğitim vereceği bildirildi.

- "Amacımız tarafsız, bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek"

TAA Başkanı Muhittin Özdemir de konuya ilişkin, "güven veren adalet için etkin eğitim" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerine işaret etti.

Akademinin, hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan bir kurum olduğunu belirten Özdemir, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar alan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Başkan Özdemir, "Hakim ve savcı eğitimi, adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede öneme haizdir. Dijital eğitim platformu geliştirmek, ihtiyaç duyulan konularda bu dijital platform aracılığıyla çevrim içi ve çevrim dışı uzaktan eğitim organizasyonları düzenlemek hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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