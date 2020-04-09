Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada ek ödeme ücretlerinin 3 ay yüzde 100 olarak tavandan yapılacağını açıklamıştı. 1 Mart 2020'den itibaren geçerli olacak ek ödemeye yönelik Bakanlık, usul ve esaslar yayınlandı
|09 Nisan 2020 13:00
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada ek ödeme ücretlerinin 3 ay yüzde 100 olarak tavandan yapılacağını açıklamıştı. 1 Mart 2020'den itibaren geçerli olacak ek ödemeye yönelik Bakanlık, usul ve esaslar yayınlandı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:
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