Diyanetten cenaze işlemleriyle ilgili yeni açıklama
|09 Nisan 2020 13:12
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde 'Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri' konulu bir fetva yayınlamıştır.
Söz konusu fetvada öncelikle, 'Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği' vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.
03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza 'Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı' bildirilmiştir.
Ayrıca son dönemde, fetvadaki asli hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurulumuza şikayetler ulaşmıştır.
Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifayedir.
Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkanların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dini sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ukrayna'dan gelen 16 Türk tır şoförü Zonguldak'ta karantinaya alındı
09 Nisan 2020 13:41
|Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
09 Nisan 2020 13:22
|Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti
09 Nisan 2020 13:00
|Hakim ve savcı adaylarına uzaktan eğitim
09 Nisan 2020 12:51
|Muğla'da kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek
09 Nisan 2020 12:48
|Sur ilçesine araç girişine kısıtlama getirildi
09 Nisan 2020 12:47
|Adana'da toplu taşıma araçlarına yakıt desteği ve su faturalarında indirim
09 Nisan 2020 12:46
|Din görevlisi, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
09 Nisan 2020 12:29
|İçişleri: Koronavirüs operasyonunda 462 kişi gözaltına alındı
09 Nisan 2020 12:06
|Kamu ihalelerinde Koronavirüs dönüşümü
09 Nisan 2020 11:38